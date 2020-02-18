ФСБ раскрыла более 50 атак на образовательные учреждения с 2018 года

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Предотвращено свыше 50 вооруженных нападений на образовательные учреждения с 2018 года, сообщает во вторник ЦОС ФСБ.

"Федеральной службой безопасности предотвращено свыше 50 вооруженных нападений на образовательные учреждения" - говорится в сообщении.

Добавляется, что с 2018 года по настоящее время ФСБ в глобальной сети выявлено порядка 150 крупных интернет-сообществ с численностью около 50 тысяч пользователей. Подчеркивается, что масштабная пропаганда радикальной идеологии, рассчитанная на психологические возрастные особенности, формирует у подростков антиобщественные настроения и провоцирует их на жестокость.

Согласно сообщению, пресечена деятельность, в том числе в уголовно-процессуальном порядке, более 260 пропагандистов радикальной идеологии. Отмечается, что, кроме того, проведена профилактика среди более семи тысяч подростков, попавших под влияние данных деструктивных идей.

Подчеркивается, что подростки, планировавшие нападения, были социально не адаптированы и имели выраженные или скрытые психические заболевания, конфликтовали со сверстниками, преподавателями и своими семьями.

"При этом все они были участниками ориентированных на возрастную категорию 12-17 лет интернет-сообществ, пропагандирующих идеологию убийств", - отмечается в сообщении.

В ФСБ напомнили, что основной задачей ведомства остается проведение профилактической работы с подростками, попавшими под влияние экстремистской идеологии. К ней привлекаются представители региональной власти, органов внутренних дел, учебных заведений, квалифицированные психологи.