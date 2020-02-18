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2020-02-18T17:51+0300
https://ria.ru/20200218/1564933263.html
ФСБ раскрыла более 50 атак на образовательные учреждения с 2018 года
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РИА Новости

ФСБ раскрыла более 50 атак на образовательные учреждения с 2018 года

17:02 18.02.2020 (обновлено: 17:51 18.02.2020)
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© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ РФ
Сотрудники ФСБ РФ
© ЦОС ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Предотвращено свыше 50 вооруженных нападений на образовательные учреждения с 2018 года, сообщает во вторник ЦОС ФСБ.
"Федеральной службой безопасности предотвращено свыше 50 вооруженных нападений на образовательные учреждения" - говорится в сообщении.
Добавляется, что с 2018 года по настоящее время ФСБ в глобальной сети выявлено порядка 150 крупных интернет-сообществ с численностью около 50 тысяч пользователей. Подчеркивается, что масштабная пропаганда радикальной идеологии, рассчитанная на психологические возрастные особенности, формирует у подростков антиобщественные настроения и провоцирует их на жестокость.
Согласно сообщению, пресечена деятельность, в том числе в уголовно-процессуальном порядке, более 260 пропагандистов радикальной идеологии. Отмечается, что, кроме того, проведена профилактика среди более семи тысяч подростков, попавших под влияние данных деструктивных идей.
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Подчеркивается, что подростки, планировавшие нападения, были социально не адаптированы и имели выраженные или скрытые психические заболевания, конфликтовали со сверстниками, преподавателями и своими семьями.
"При этом все они были участниками ориентированных на возрастную категорию 12-17 лет интернет-сообществ, пропагандирующих идеологию убийств", - отмечается в сообщении.
В ФСБ напомнили, что основной задачей ведомства остается проведение профилактической работы с подростками, попавшими под влияние экстремистской идеологии. К ней привлекаются представители региональной власти, органов внутренних дел, учебных заведений, квалифицированные психологи.
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияБезопасностьОбщество
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