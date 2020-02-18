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Трамп может подать в суд на инициаторов расследования против него
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РИА Новости

Трамп может подать в суд на инициаторов расследования против него

17:01 18.02.2020
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не исключил своего обращения в суд против лиц, причастных к организации расследования против него.
В серии сообщений в Twitter Трамп еще раз заявил, что возбуждение так называемого "российского дела", которое расследовал спецпрокурор Роберт Мюллер, было незаконным и базировалось на "фальшивом досье".
"Вся эта операция была тотальным жульничеством. Если бы я не был президентом, я бы судился с каждым из них повсюду … но может быть, я еще сделаю это", - написал Трамп.
Спецпрокурор США Роберт Мюллер расследовал предполагаемые связи Трампа и его штаба с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. Мюллер завершил расследование в марте 2019 года, не найдя свидетельств "сговора" между Трампом и Россией.
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Импичмент Дональда ТрампаДональд ТрампРоберт МюллерРоссияСШАВ мире
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