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2020-02-18T23:24+0300
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Вася Обломов высмеял тренинги личностного роста в клипе "Диги-диги"
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РИА Новости

Вася Обломов высмеял тренинги личностного роста в клипе "Диги-диги"

23:24 18.02.2020
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Российский музыкант и композитор Вася Обломов представил на YouTube клип на трек "Диги-диги", в котором высмеивает тренинги личностного роста.
Ведущий "VIP-курсов" по саморазвитию (Обломов) с помощью презентации рассказывает слушателем о том, как правильно "настроить жизненный баланс", махать руками, принимать "позу силы" — в общем, "прокачивать самого себя". Зрители полностью доверяют коучу и внимательно слушают (некоторые даже записывают) всю эту ерунду, запивая ее водой "Из Марианской впадины".
В конце видео на сцену выходит еще один тренер по личностному росту (Вадим Галыгин) — самый уважаемый. Ему аплодируют стоя.
Автор слов и музыки — Вася Обломов.
"Было весело сниматься в этом клипе. Спасибо большое Васе, что пригласили на съемки", — написал @Илья Сюгияйнен.
"Как всегда — шедеврально, талант - есть талант", — прокомментировал @Идущий Асадулин.
"Очень актуальная песня", — присоединился к обсуждению @Игорь Неместный.
Трек "Диги-Диги" был представлен в апреле 2019 года и вошел в альбом музыканта "Этот прекрасный мир".
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