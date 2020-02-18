Любимова обещала быстро решать вопросы с комитетом Госдумы по культуре

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова пообещала оперативно решать вопросы, которые будут поступать со стороны комитета Госдумы по культуре, и реализовывать совместные планы.
Первая встреча нового министра культуры с думским комитетом проходит во вторник. Глава комитета Елена Ямпольская поздравила Любимову с назначением, пожелав ей успехов и терпения на этом посту.
"У нас есть общая повестка, у нас есть необходимость работать согласовано, необходимость постоянно консультироваться друг с другом, мониторить, в том числе, нацпроект "Культура", который в ближайшие годы мы должны контролировать... Я буду рада видеть вас в министерстве 24/7, решать проблемы оперативно, мне кажется, это очень важно", — сказала Любимова.
Она отметила, что у министерства и думского комитета есть планы, которые будут реализовываться сообща.
21 января, 21:24Биография Ольги Любимовой