Любимова обещала быстро решать вопросы с комитетом Госдумы по культуре

"У нас есть общая повестка, у нас есть необходимость работать согласовано, необходимость постоянно консультироваться друг с другом, мониторить, в том числе, нацпроект "Культура", который в ближайшие годы мы должны контролировать... Я буду рада видеть вас в министерстве 24/7, решать проблемы оперативно, мне кажется, это очень важно", — сказала Любимова.