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2020-02-18T16:57+0300
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Любимова обещала быстро решать вопросы с комитетом Госдумы по культуре
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РИА Новости

Любимова обещала быстро решать вопросы с комитетом Госдумы по культуре

16:57 18.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкМинистр культуры РФ Ольга Любимова
Министр культуры РФ Ольга Любимова
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Министр культуры РФ Ольга Любимова. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова пообещала оперативно решать вопросы, которые будут поступать со стороны комитета Госдумы по культуре, и реализовывать совместные планы.
Первая встреча нового министра культуры с думским комитетом проходит во вторник. Глава комитета Елена Ямпольская поздравила Любимову с назначением, пожелав ей успехов и терпения на этом посту.
Министр культуры РФ Ольга Любимова
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Любимова рассказала о реализации планов министерства культуры
"У нас есть общая повестка, у нас есть необходимость работать согласовано, необходимость постоянно консультироваться друг с другом, мониторить, в том числе, нацпроект "Культура", который в ближайшие годы мы должны контролировать... Я буду рада видеть вас в министерстве 24/7, решать проблемы оперативно, мне кажется, это очень важно", — сказала Любимова.
Она отметила, что у министерства и думского комитета есть планы, которые будут реализовываться сообща.
Ольга Любимова
21 января, 21:24
Биография Ольги Любимовой
210003
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Ольга ЛюбимоваЕлена ЯмпольскаяГосдума РФРоссияОбщество
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