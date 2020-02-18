Абашидзе анонсировал встречу представителей России и Грузии в Праге

ТБИЛИСИ, 18 фев – РИА Новости. Специальный представитель премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе заявил РИА Новости, что его очередная встреча с российским сенатором Григорием Карасиным состоится в Праге 19 или 20 марта.
"Встреча состоится 19 или 20 марта. Повестка дня все та же",- заявил Абашидзе.
Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с Россией Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.