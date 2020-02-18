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Абашидзе анонсировал встречу представителей России и Грузии в Праге
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РИА Новости

Абашидзе анонсировал встречу представителей России и Грузии в Праге

16:46 18.02.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкЗураб Абашидзе. Архив
Зураб Абашидзе. Архив
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в фотобанк
ТБИЛИСИ, 18 фев – РИА Новости. Специальный представитель премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе заявил РИА Новости, что его очередная встреча с российским сенатором Григорием Карасиным состоится в Праге 19 или 20 марта.
"Встреча состоится 19 или 20 марта. Повестка дня все та же",- заявил Абашидзе.
Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с Россией Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.
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