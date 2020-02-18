Минздрав рассказал о ходе работы над правилами медосмотра водителей

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Минздрав России продолжает прорабатывать вопрос об изменении правил для водителей по получению медицинских справок, заявил замминистра здравоохранения Олег Салагай.
"Пока все в работе, как и ранее было озвучено. Я не могу сказать, что будет введено (1 июля - ред). Работа продолжается, не будем опережать события", - сказал Салагай журналистам.
22 ноября 2019, 12:56В Кремле прокомментировали новые правила медосвидетельствования водителей
Минздрав РФ планировал с 22 ноября внести изменения в порядок обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители, увеличив объем исследований. Планы нововведений вызвали ажиотаж среди автомобилистов в регионах, предполагаемый рост стоимости прохождения водительской медкомиссии привел к огромным очередям в наркологических и психоневрологических диспансерах.
Позднее стало известно, что Минздрав "с учетом обеспокоенности граждан" принял решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей и проведет дополнительный анализ методов тестирования. Президент России Владимир Путин назвал новые правила чушью.
22 ноября 2019, 13:13В вопросе медсправок для водителей не допустят абсурда, заявил Песков