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Минздрав рассказал о ходе работы над правилами медосмотра водителей
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РИА Новости

Минздрав рассказал о ходе работы над правилами медосмотра водителей

16:45 18.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЛюди стоят в очереди у кабинета врача-нарколога в Забайкальском краевом наркологическом диспансере
Люди стоят в очереди у кабинета врача-нарколога в Забайкальском краевом наркологическом диспансере
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Минздрав России продолжает прорабатывать вопрос об изменении правил для водителей по получению медицинских справок, заявил замминистра здравоохранения Олег Салагай.
"Пока все в работе, как и ранее было озвучено. Я не могу сказать, что будет введено (1 июля - ред). Работа продолжается, не будем опережать события", - сказал Салагай журналистам.
Автомобили
22 ноября 2019, 12:56
В Кремле прокомментировали новые правила медосвидетельствования водителей
Минздрав РФ планировал с 22 ноября внести изменения в порядок обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители, увеличив объем исследований. Планы нововведений вызвали ажиотаж среди автомобилистов в регионах, предполагаемый рост стоимости прохождения водительской медкомиссии привел к огромным очередям в наркологических и психоневрологических диспансерах.
Позднее стало известно, что Минздрав "с учетом обеспокоенности граждан" принял решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей и проведет дополнительный анализ методов тестирования. Президент России Владимир Путин назвал новые правила чушью.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
22 ноября 2019, 13:13
В вопросе медсправок для водителей не допустят абсурда, заявил Песков
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Олег СалагайМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)РоссияОбщество
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