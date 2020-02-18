Россия ждет информации о планах ЕС по оружейному эмбарго в Ливии

"Необходимо свято соблюдать решения Совета безопасности ООН и не предпринимать шаги, которые рассматривались бы как неуважение к прерогативам этого высшего органа ООН в сфере поддержания мира и безопасности. Те пояснения, которые дали нам итальянские друзья, о планах использовать военно-морские, военно-воздушные и даже наземные силы стран ЕС в интересах обеспечения режима оружейного эмбарго в отношении Ливии, эти объяснения нам кое-что прояснили, но нам коллеги пообещали более подробно и более конкретно сформулировать замысел, который лежит в основе этого режима ЕС", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров глав МИД и Минобороны России и Италии в формате "2+2" в Риме.