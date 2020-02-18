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Россия ждет информации о планах ЕС по оружейному эмбарго в Ливии
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РИА Новости

Россия ждет информации о планах ЕС по оружейному эмбарго в Ливии

16:44 18.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров
РИМ, 18 фев - РИА Новости. Россия ждёт более конкретной информации от итальянских коллег об использовании военно-морских и наземных сил стран ЕС для обеспечения оружейного эмбарго в Ливии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Необходимо свято соблюдать решения Совета безопасности ООН и не предпринимать шаги, которые рассматривались бы как неуважение к прерогативам этого высшего органа ООН в сфере поддержания мира и безопасности. Те пояснения, которые дали нам итальянские друзья, о планах использовать военно-морские, военно-воздушные и даже наземные силы стран ЕС в интересах обеспечения режима оружейного эмбарго в отношении Ливии, эти объяснения нам кое-что прояснили, но нам коллеги пообещали более подробно и более конкретно сформулировать замысел, который лежит в основе этого режима ЕС", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров глав МИД и Минобороны России и Италии в формате "2+2" в Риме.
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