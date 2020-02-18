Директор Московского зоопарка рассказала о состоянии леопарда Эльбруса

Дальневосточный леопард Leo 131M Эльбрус в Центре реабилитации и реинтродукции тигров и других животных во Владивостоке. Архивное фото

Дальневосточный леопард Leo 131M Эльбрус в Центре реабилитации и реинтродукции тигров и других животных во Владивостоке

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Леопард Эльбрус сейчас находится в нормальном состоянии и хорошей физической форме, у него есть большая жажда к жизни, сообщила журналистам генеральный директор Леопард Эльбрус сейчас находится в нормальном состоянии и хорошей физической форме, у него есть большая жажда к жизни, сообщила журналистам генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

В марте 2019 года охотнадзор нашел в Приморье и отправил в центр реабилитации молодого леопарда. Зверя нашли в тяжелом состоянии, у него были старые раны - его сбил автомобиль. В процессе лечения леопард вышел из критического состояния, начал самостоятельно охотиться. Позже стало известно, что леопарду нужна операция из-за доброкачественной опухоли. Было принято решение везти его в Москву, где при содействии специалистов Центра по разведению редких видов животных Московского зоопарка прооперировать. В воскресенье леопарда отправили в столицу самолетом "России".

"Сейчас леопард находится в нормальном состоянии, когда его выпустили в вольер, он достаточно резко подпрыгнул, активно себя повёл. Это говорит о том, что животное хорошо перенесло полёт... На сегодняшний день, как и положено дикому животному, он находится в своём укрытии и не выходит. Вы можете услышать его голос, серьезный рык", – рассказала Акулова.

Она отметила, что на удивление специалиста, животное вышло на обед и съело говядину и куропатку. По ее словам, это говорит о том, что он в хорошей физической форме и у него есть большая жажда к жизни.