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2020-02-18T16:44+0300
https://ria.ru/20200218/1564932140.html
Директор Московского зоопарка рассказала о состоянии леопарда Эльбруса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/11/1564863062_0:109:3077:1839_1036x0_80_0_0_344377d0f34c09505efde3f08e6c8064.jpg
РИА Новости

Директор Московского зоопарка рассказала о состоянии леопарда Эльбруса

16:44 18.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкДальневосточный леопард Leo 131M Эльбрус в Центре реабилитации и реинтродукции тигров и других животных во Владивостоке
Дальневосточный леопард Leo 131M Эльбрус в Центре реабилитации и реинтродукции тигров и других животных во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Дальневосточный леопард Leo 131M Эльбрус в Центре реабилитации и реинтродукции тигров и других животных во Владивостоке. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Леопард Эльбрус сейчас находится в нормальном состоянии и хорошей физической форме, у него есть большая жажда к жизни, сообщила журналистам генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
В марте 2019 года охотнадзор нашел в Приморье и отправил в центр реабилитации молодого леопарда. Зверя нашли в тяжелом состоянии, у него были старые раны - его сбил автомобиль. В процессе лечения леопард вышел из критического состояния, начал самостоятельно охотиться. Позже стало известно, что леопарду нужна операция из-за доброкачественной опухоли. Было принято решение везти его в Москву, где при содействии специалистов Центра по разведению редких видов животных Московского зоопарка прооперировать. В воскресенье леопарда отправили в столицу самолетом "России".
Ветеринарный врач осматривает дальневосточного леопарда Leo 131M Эльбрус в центре реабилитации и реинтродукции тигров и других животных во Владивостоке
Вчера, 12:27
Раненного в Приморье леопарда выпустили в карантинный вольер
"Сейчас леопард находится в нормальном состоянии, когда его выпустили в вольер, он достаточно резко подпрыгнул, активно себя повёл. Это говорит о том, что животное хорошо перенесло полёт... На сегодняшний день, как и положено дикому животному, он находится в своём укрытии и не выходит. Вы можете услышать его голос, серьезный рык", – рассказала Акулова.
Она отметила, что на удивление специалиста, животное вышло на обед и съело говядину и куропатку. По ее словам, это говорит о том, что он в хорошей физической форме и у него есть большая жажда к жизни.
"Рацион леопарда достаточно большой, потому что в день он получает 2,7 килограмма говядины, сухая молочная смесь, яйца. Раз в неделю ему добавляют куропатку и крыс", - пояснила директор зоопарка.
Самолет спешит на помощь: отправка раненого леопарда в Москву
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Дальневосточного леопарда Эльбруса (Leo 131M), серьезно пострадавшего от укусов другого хищника, нашли весной 2019 года в Приморье.

Ветеринарные врачи осматривают дальневосточного леопарда Leo 131M Эльбрус в Центре реабилитации и реинтродукции тигров и других животных во Владивостоке
1 из 10

Дальневосточного леопарда Эльбруса (Leo 131M), серьезно пострадавшего от укусов другого хищника, нашли весной 2019 года в Приморье.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Зверя поместили в реабилитационный центр с колотыми ранами, переломом задней левой лапы и атрофией мышц.

Дальневосточный леопард Leo 131M Эльбрус в центре реабилитации и реинтродукции тигров и других животных во Владивостоке
2 из 10

Зверя поместили в реабилитационный центр с колотыми ранами, переломом задней левой лапы и атрофией мышц.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Врачи нашли у леопарда еще и старые травмы, характер которых говорил о том, что за несколько недель до схватки зверя сбил автомобиль.

Ветеринарный врач осматривает дальневосточного леопарда Leo 131M Эльбрус в Центре реабилитации и реинтродукции тигров и других животных во Владивостоке
3 из 10

Врачи нашли у леопарда еще и старые травмы, характер которых говорил о том, что за несколько недель до схватки зверя сбил автомобиль.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

В результате лечения леопард вышел из критического состояния и начал самостоятельно охотиться.

Ветеринарные врачи осматривают дальневосточного леопарда Leo 131M Эльбрус в Центре реабилитации и реинтродукции тигров и других животных во Владивостоке
4 из 10

В результате лечения леопард вышел из критического состояния и начал самостоятельно охотиться.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Позже стало известно, что Эльбрусу нужна операция из-за доброкачественной опухоли.

Ветеринарный врач осматривает дальневосточного леопарда Leo 131M Эльбрус в Центре реабилитации и реинтродукции тигров и других животных во Владивостоке
5 из 10

Позже стало известно, что Эльбрусу нужна операция из-за доброкачественной опухоли.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Ветеринары приняли решение везти его в Москву.

Дальневосточный леопард Leo 131M Эльбрус в Центре реабилитации и реинтродукции тигров и других животных во Владивостоке
6 из 10

Ветеринары приняли решение везти его в Москву.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Зверя прооперируют при содействии специалистов Центра по разведению редких видов животных Московского зоопарка.

Сотрудники Центра реабилитации и реинтродукции тигров и других животных во Владивостоке
7 из 10

Зверя прооперируют при содействии специалистов Центра по разведению редких видов животных Московского зоопарка.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

В столицу пациента доставили на борту "Леолета" авиакомпании "Россия". Перед поездкой леопарда усыпили, провели медосмотр и поместили в транспортировочную клетку.

Во время подготовки леопарда к транспортировке во Владивостоке. Хищник пострадал из-за столкновения с автомобилем
8 из 10

В столицу пациента доставили на борту "Леолета" авиакомпании "Россия". Перед поездкой леопарда усыпили, провели медосмотр и поместили в транспортировочную клетку.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

В погрузочном комплексе Шереметьево хищника встретили специалисты Московского зоопарка.

Сотрудники аэропорта во время транспортировки дальневосточного леопарда Leo 131M на борт самолета во Владивостоке
9 из 10

В погрузочном комплексе Шереметьево хищника встретили специалисты Московского зоопарка.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Леопард уже пришел в сознание и чувствует себя нормально.

Самолет авиакомпании Россия, на котором доставят спасенного дальневосточного леопарда Leo 131M в Москву на лечение, в аэропорту Владивостока
10 из 10

Леопард уже пришел в сознание и чувствует себя нормально.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
1 из 10

Дальневосточного леопарда Эльбруса (Leo 131M), серьезно пострадавшего от укусов другого хищника, нашли весной 2019 года в Приморье.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
2 из 10

Зверя поместили в реабилитационный центр с колотыми ранами, переломом задней левой лапы и атрофией мышц.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
3 из 10

Врачи нашли у леопарда еще и старые травмы, характер которых говорил о том, что за несколько недель до схватки зверя сбил автомобиль.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
4 из 10

В результате лечения леопард вышел из критического состояния и начал самостоятельно охотиться.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
5 из 10

Позже стало известно, что Эльбрусу нужна операция из-за доброкачественной опухоли.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
6 из 10

Ветеринары приняли решение везти его в Москву.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
7 из 10

Зверя прооперируют при содействии специалистов Центра по разведению редких видов животных Московского зоопарка.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
8 из 10

В столицу пациента доставили на борту "Леолета" авиакомпании "Россия". Перед поездкой леопарда усыпили, провели медосмотр и поместили в транспортировочную клетку.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
9 из 10

В погрузочном комплексе Шереметьево хищника встретили специалисты Московского зоопарка.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
10 из 10

Леопард уже пришел в сознание и чувствует себя нормально.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
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Светлана АкуловаМосковский зоопаркМоскваПриморский крайОбщество
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Ветеринарный врач осматривает дальневосточного леопарда Leo 131M Эльбрус в Центре реабилитации и реинтродукции тигров и других животных во Владивостоке
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