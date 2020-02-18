Апелляция утвердила приговор бывшему замглавы "Росгеологии" Горрингу

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд во вторник отклонил жалобу защиты на 3,5-летний срок в колонии для бывшего первого заместителя директора "Росгеологии" Второй западный окружной военный суд во вторник отклонил жалобу защиты на 3,5-летний срок в колонии для бывшего первого заместителя директора "Росгеологии" Руслана Горринга , сообщили РИА Новости в суде.

В минувшем декабре Горринга признали виновным в особо крупном мошенничестве. Дело слушалось в особом порядке – то есть при полном признании вины, что гарантировало ему более мягкий срок.

"Суд признал законным приговор 235-го гарнизонного военного суда",- сказала собеседница агентства. Таким образом, приговор теперь вступил в силу.

По данным следствия, в 2009-2010 годах Руслан Горринг, он же Ганижев, будучи доверенным лицом председателя Ленинского районного совета депутатов Подмосковья Александра Газейкина, получил от бизнесмена в общей сложности более 19 миллионов рублей за "беспрепятственное ведение бизнеса".

После того, как предприниматель перестал платить за покровительство, Горринг в ходе личных встреч потребовал у него еще "долг" в 5 миллионов рублей. Получив требуемую сумму, Горринг должен был отнести ее Газейкину, но был задержан.

В рамках уголовного дела его отправили под подписку о невыезде, однако после этого он скрылся и был объявлен в розыск. Позже Ганижев изменил фамилию и отчество и смог устроиться на высокий пост в "Росгеологию" (крупнейший геологический холдинг России, полностью принадлежит государству).