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Апелляция утвердила приговор бывшему замглавы "Росгеологии" Горрингу
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РИА Новости

Апелляция утвердила приговор бывшему замглавы "Росгеологии" Горрингу

16:41 18.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкБывший первый заместитель главы компании "Росгеология" Руслан Горринг в зале 235-го гарнизонного военного суда
Бывший первый заместитель главы компании Росгеология Руслан Горринг в зале 235-го гарнизонного военного суда
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Бывший первый заместитель главы компании "Росгеология" Руслан Горринг в зале 235-го гарнизонного военного суда
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд во вторник отклонил жалобу защиты на 3,5-летний срок в колонии для бывшего первого заместителя директора "Росгеологии" Руслана Горринга, сообщили РИА Новости в суде.
В минувшем декабре Горринга признали виновным в особо крупном мошенничестве. Дело слушалось в особом порядке – то есть при полном признании вины, что гарантировало ему более мягкий срок.
"Суд признал законным приговор 235-го гарнизонного военного суда",- сказала собеседница агентства. Таким образом, приговор теперь вступил в силу.
По данным следствия, в 2009-2010 годах Руслан Горринг, он же Ганижев, будучи доверенным лицом председателя Ленинского районного совета депутатов Подмосковья Александра Газейкина, получил от бизнесмена в общей сложности более 19 миллионов рублей за "беспрепятственное ведение бизнеса".
После того, как предприниматель перестал платить за покровительство, Горринг в ходе личных встреч потребовал у него еще "долг" в 5 миллионов рублей. Получив требуемую сумму, Горринг должен был отнести ее Газейкину, но был задержан.
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В рамках уголовного дела его отправили под подписку о невыезде, однако после этого он скрылся и был объявлен в розыск. Позже Ганижев изменил фамилию и отчество и смог устроиться на высокий пост в "Росгеологию" (крупнейший геологический холдинг России, полностью принадлежит государству).
Прошлые грехи Горрингу припомнили после громкого скандала, который он сам же и устроил в начале этого года. В социальных сетях появилось видео с топ-менеджером, на котором он во время компьютерной игры, обильно матерясь, рассказывал в том числе об интимных отношениях с подчиненными и своем привилегированном положении в компании. После этого Горринга уволили из "Росгеологии", а вскоре и задержали.
Бывший первый замглавы Росгеологии Руслан Горринг на заседании суда. 9 марта 2019
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Руслан ГоррингРосгеологияМосковская область (Подмосковье)РоссияПроисшествия
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