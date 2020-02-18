Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-18T16:52+0300
https://ria.ru/20200218/1564931927.html
Слуцкий прокомментировал решение суда в пользу бывших акционеров ЮКОСа
https://cdn25.img.ria.ru/images/156243/80/1562438029_0:142:3072:1870_1036x0_80_0_0_2fb3e0cd729b82a435d68a271638486b.jpg
РИА Новости

Слуцкий прокомментировал решение суда в пользу бывших акционеров ЮКОСа

16:40 18.02.2020 (обновлено: 16:52 18.02.2020)
1444
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Решение Гаагского суда по ЮКОСу политизировано, противоречит позиции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и вызывает большие сомнения в части правовых оснований, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Апелляционный суд Гааги во вторник обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа, Минюст РФ заявил, что в порядке кассации оспорит вердикт в Верховном суде Нидерландов. Изначально арбитраж постановил взыскать с России 50 миллиардов долларов, в апреле 2016 года это решение отменил Окружной суд Гааги.
"Решение Гаагского суда в пользу бывших акционеров ЮКОСа насквозь политизированное и не имеет ничего общего с реальным правосудием. Это очередная антироссийская пилюля. Вердикт противоречит позиции ЕСПЧ и в целом вызывает большие сомнения в части правовых оснований", - сказал Слуцкий журналистам.
По его словам, Международным арбитражем и апелляционными инстанциями был проигнорирован факт неправомерного использования бывшими акционерами ЮКОСа механизма Договора к Энергетической хартии (ДЭХ), который не был ратифицирован РФ и применялся лишь временно в той мере, в которой не противоречил действующему российскому законодательству.
Андрей Клишас
14:35
Клишас призвал не исполнять решение Гаагского суда по ЮКОСу в России
"Арбитражная оговорка, содержащаяся в Договоре к Энергетической хартии, под сферу такого временного применения не подпадала", - пояснил Слуцкий.
Ранее руководитель Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, представляющий интересы РФ по данному делу, заявил РИА Новости, что Москва оспорит это решение. Юрист подчеркнул, что суд проигнорировал тот факт, что экс-акционеры ЮКОСа не являлись добросовестными инвесторами.
Кондаков утверждает, что само решение Апелляционного суда Гааги идет вразрез с позицией ЕСПЧ, который ранее в своем постановлении по делу ЮКОСа отказал в признании нарушения статьи 18 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и полностью отверг обвинения в адрес РФ в "политической мотивации" и "репрессивном характере" преследования ЮКОСа, а также якобы имевшей место дискриминации в отношении компании со стороны российских властей.
Гаага
13:56
Россия оспорит решение суда в Гааге по делу ЮКОСа
6210243
Обсудить 2
Леонид СлуцкийРешение Гаагского суда по делу ЮКОСаЮКОСЕвропейский суд по правам человекаРоссияВ мире
Рекомендуем
Кадры задержания подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях Крыма
ФСБ задержала двух подростков, готовивших теракты в Крыму
Ветрогенераторы в Финляндии
В Финляндии зарегистрировали отрицательную цену на электроэнергию
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в районе села Золотое в Луганской области
Минобороны Украины утверждает, что Россия скоро подготовит нападение
Строительство газопровода Северный поток-2
В Минэнерго подтвердили сроки завершения "Северного потока – 2"
Печь крематория
Сотрудница крематория рассказала о странных случаях на работе
Покупательница в отделе бытовой химии
Ученые предупредили об опасности моющих средств
Табличка на здании компании Роснефть
США назвали санкции против Rosneft Trading предупреждением для России
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
США дали союзникам 90 дней на разрыв отношений с Rosneft Trading
Здание Международного суда ООН в Гааге
Суд в Гааге обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа
Липецкая кондитерская фабрика Roshen
Липецкая фабрика Roshen подала в ВС жалобу на взыскание налогов
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
США грабят нефтяные богатства в Сирии, заявил Шойгу
Офис компании Microsoft под Парижем, Франция
Microsoft признала обновление Windows 10 опасным
Цветы на двигателе лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний, потерпевшего крушение в районе города Шахтерск Донецкой области
Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17
Конституция Российской Федерации
Предложена поправка о лишении неприкосновенности экс-президента
Граница России и Украины
В Крыму оценили нанесенный Украиной ущерб в сотни миллиардов долларов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:33Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной катастрофой
21:32Самолет SSJ-100 совершил аварийную посадку во Внуково
21:30Хафтар и посол США обсудили урегулирование в Ливии, сообщили в ЛНА
21:24Глава комитета Госдумы считает, что Сурков может уйти в творчество
21:19Глава "Роснефти" обсудил с Лукашенко дальнейшее сотрудничество в ТЭК
21:06Партия "За правду" хочет отменить ЕГЭ
21:04В МИД возмущены непризнанием российских паспортов у жителей Донбасса
21:00Сербские епископы осудили сожжение флага Черногории
20:59МИД обвинил США в подрыве свободы мировой торговли
20:57МИД назвал Ofcom карательным инструментом Лондона против СМИ
20:53Россия приостановит выдачу приглашений едущим на учебу китайцам
20:53Эксперт призвал не упоминать имена инициаторов нападений в школах
20:50Жителя Ленинградской области подозревают в избиении 14-летней дочери
20:47Волонтеры-музыканты будут посещать психиатрических пациентов в Москве
20:45США не контактируют с Мадуро, но получают информацию от других стран
20:40МИД прокомментировал новые санкции США по Rosneft Trading
20:36США ожидают изменения деятельности испанской Repsol по Венесуэле
20:36Спецподразделение израильской армии сфокусируется на "иранской угрозе"
20:34Россия приостановит пропуск в страну трудовых мигрантов из Китая
20:32Группа международных экспертов ВОЗ готова поехать в Ухань
Лента новостейМолния