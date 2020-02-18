Слуцкий прокомментировал решение суда в пользу бывших акционеров ЮКОСа

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Решение Гаагского суда по ЮКОСу политизировано, противоречит позиции Европейского суда по правам человека ( ЕСПЧ ) и вызывает большие сомнения в части правовых оснований, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий

Апелляционный суд Гааги во вторник обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа, Минюст РФ заявил, что в порядке кассации оспорит вердикт в Верховном суде Нидерландов. Изначально арбитраж постановил взыскать с России 50 миллиардов долларов, в апреле 2016 года это решение отменил Окружной суд Гааги.

"Решение Гаагского суда в пользу бывших акционеров ЮКОСа насквозь политизированное и не имеет ничего общего с реальным правосудием. Это очередная антироссийская пилюля. Вердикт противоречит позиции ЕСПЧ и в целом вызывает большие сомнения в части правовых оснований", - сказал Слуцкий журналистам.

По его словам, Международным арбитражем и апелляционными инстанциями был проигнорирован факт неправомерного использования бывшими акционерами ЮКОСа механизма Договора к Энергетической хартии (ДЭХ), который не был ратифицирован РФ и применялся лишь временно в той мере, в которой не противоречил действующему российскому законодательству.

"Арбитражная оговорка, содержащаяся в Договоре к Энергетической хартии, под сферу такого временного применения не подпадала", - пояснил Слуцкий.

Ранее руководитель Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, представляющий интересы РФ по данному делу, заявил РИА Новости, что Москва оспорит это решение. Юрист подчеркнул, что суд проигнорировал тот факт, что экс-акционеры ЮКОСа не являлись добросовестными инвесторами.