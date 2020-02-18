Жительницу Анапы, убившую дочь, отправили на принудительное лечение

"Суд пришел к выводу, что жительница Анапы не подлежит уголовной ответственности, так как в момент совершения общественно опасного деяния находилась в состоянии невменяемости. Судом принято решение о направлении женщины на принудительное лечение в психиатрическую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением", - говорится в сообщении.