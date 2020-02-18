Жительницу Анапы, убившую дочь, отправили на принудительное лечение

КРАСНОДАР, 18 фев - РИА Новости. Краснодарский краевой суд направил женщину, страдающую психическим расстройством и убившую свою четырехлетнюю дочь, на принудительное лечение, сообщает пресс-служба инстанции.
Ранее СУСК по Краснодарскому краю сообщало, что в апреле минувшего года 37-летняя жительница Анапы ранила свою четырехлетнюю дочь ножом, после чего ребенок погиб. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, но психолого-психиатрическая экспертиза установила, что она страдает хроническим психическим расстройством, и следствие обратилось в суд с постановлением о применении в отношении женщины принудительных мер медицинского характера.
Во вторник пресс-служба Краснодарского краевого суда сообщила о завершении рассмотрения дела в первой инстанции.
"Суд пришел к выводу, что жительница Анапы не подлежит уголовной ответственности, так как в момент совершения общественно опасного деяния находилась в состоянии невменяемости. Судом принято решение о направлении женщины на принудительное лечение в психиатрическую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением", - говорится в сообщении.