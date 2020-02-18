Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-18T16:38+0300
https://ria.ru/20200218/1564931842.html
В ООН обеспокоены судьбой мирных жителей на северо-западе Сирии
https://cdn23.img.ria.ru/images/152329/76/1523297641_0:131:1800:1144_1036x0_80_0_0_02b65bf0a1d9901d401267da185de798.jpg
РИА Новости

В ООН обеспокоены судьбой мирных жителей на северо-западе Сирии

16:38 18.02.2020
198
© Фото : SANAСитуация в Сирии
Ситуация в Сирии
© Фото : SANA
ЖЕНЕВА, 18 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет обеспокоена ситуацией с гражданским населением на северо-западе Сирии, вновь призывает защищать мирных жителей, говорится в заявлении, распространенном во вторник.
"Гражданское население, включая наиболее уязвимых больных, пожилых и детей, перемещается. В настоящее время они подвержены большему риску чем когда-либо и имеют слабую надежду или гарантии на свободное и безопасности возвращение в районы их проживания или те районы, куда они хотят вернуться", - приводятся в заявлении слова Бачелет.
Местные жители покидают провинцию Идлиб, Сирия
Вчера, 21:22Война в Сирии
В ООН назвали число беженцев на северо-западе Сирии
По данным ООН, с 1 декабря 2019 года дома из-за боевых действий в провинциях Идлиб и Алеппо были вынуждены покинуть свыше 900 тысяч человек, 80% из которых женщины и дети. Глава УВПКЧ ООН подчеркнула, что защита гражданского населения является первостепенной важностью всех сторон конфликта.
"Несмотря на повторяющиеся призывы к защите населения во время боевых действий, я встревожена провалом дипломатической работы, которая должна ставить защиту мирных жителей превыше любых политических или военных побед. Я самым решительным образом осуждаю сохраняющуюся безнаказанность за нарушения международного гуманитарного права, совершаемые различными сторонами конфликта", - отметила она.
Город Ракка, Сирия
05:36Война в Сирии
Жители сирийской Ракки рассказали о жизни в разрушенном городе
Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с 2011 года.
Ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что враждебные для Сирии государства продолжают попытки защитить "террористов, использующих мирных жителей в качестве живых щитов". Сирийская армия проводит операцию против боевиков, "нападающих на мирное население в зоне деэскалации в Идлибе и захватывающих их в заложники в качестве "живого щита" в городе Саракиб и районе Телль-Тукан", заявил ранее РИА Новости сирийский военный источник.
Город Алеппо в Сирии
6 февраля, 06:28Война в Сирии
Жители окраины Алеппо рассказали о последствиях обстрелов боевиков
001035
Обсудить 1
Война в СирииВойна в СирииМишель БачелетБашар АсадСирияООНВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров. 18 февраля 2020
В Италии выразили готовность наращивать сотрудничество с Россией
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Госдума утвердила график правительственных часов
Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани
Действующий глава Афганистана побеждает на выборах президента страны
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров. 18 февраля 2020
Лавров обсудил с главой МИД Италии выход США из ДРСМД
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Россия и Италия проведут консультации по ливийскому урегулированию
Сотрировка посылок на почте
Сенатор: суд может оправдать получившую по почте бупропион волгоградку
Автомобильная дорога в Красноярском крае
В Самарской области после непогоды открыт проезд по дороге к Оренбургу
Дмитрий Захарченко
Кассация отказалась отменять приговор экс-полковнику Захарченко
Липецкая кондитерская фабрика Roshen
Липецкая фабрика Roshen подала в ВС жалобу на взыскание налогов
Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы. 10 июня 2019
Экс-полковник Захарченко решил стать кочегаром
Генсек ООН Антониу Гутерриш перед заседанием совета глав государств - членов ШОС. 9 июня 2017
Гутерреш заявил, что эпидемия коронавируса под контролем
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
Глава Минобороны Италии считает, что НАТО надо сотрудничать с Россией
Бортпроводники авиакомпании Аэрофлот
Стартовали продажи билетов на рейсы Аэрофлота Москва-Ярославль-Москва
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий прокомментировал решение суда в пользу бывших акционеров ЮКОСа
Женева
Спецпредставитель ООН рассказал о межливийских переговорах в Женеве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:33Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной катастрофой
21:32Самолет SSJ-100 совершил аварийную посадку во Внуково
21:30Хафтар и посол США обсудили урегулирование в Ливии, сообщили в ЛНА
21:24Глава комитета Госдумы считает, что Сурков может уйти в творчество
21:19Глава "Роснефти" обсудил с Лукашенко дальнейшее сотрудничество в ТЭК
21:06Партия "За правду" хочет отменить ЕГЭ
21:04В МИД возмущены непризнанием российских паспортов у жителей Донбасса
21:00Сербские епископы осудили сожжение флага Черногории
20:59МИД обвинил США в подрыве свободы мировой торговли
20:57МИД назвал Ofcom карательным инструментом Лондона против СМИ
20:53Россия приостановит выдачу приглашений едущим на учебу китайцам
20:53Эксперт призвал не упоминать имена инициаторов нападений в школах
20:50Жителя Ленинградской области подозревают в избиении 14-летней дочери
20:47Волонтеры-музыканты будут посещать психиатрических пациентов в Москве
20:45США не контактируют с Мадуро, но получают информацию от других стран
20:40МИД прокомментировал новые санкции США по Rosneft Trading
20:36США ожидают изменения деятельности испанской Repsol по Венесуэле
20:36Спецподразделение израильской армии сфокусируется на "иранской угрозе"
20:34Россия приостановит пропуск в страну трудовых мигрантов из Китая
20:32Группа международных экспертов ВОЗ готова поехать в Ухань
Лента новостейМолния