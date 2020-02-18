В ООН обеспокоены судьбой мирных жителей на северо-западе Сирии

ЖЕНЕВА, 18 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Верховный комиссар Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет обеспокоена ситуацией с гражданским населением на северо-западе Сирии , вновь призывает защищать мирных жителей, говорится в заявлении, распространенном во вторник.

"Гражданское население, включая наиболее уязвимых больных, пожилых и детей, перемещается. В настоящее время они подвержены большему риску чем когда-либо и имеют слабую надежду или гарантии на свободное и безопасности возвращение в районы их проживания или те районы, куда они хотят вернуться", - приводятся в заявлении слова Бачелет.

По данным ООН, с 1 декабря 2019 года дома из-за боевых действий в провинциях Идлиб и Алеппо были вынуждены покинуть свыше 900 тысяч человек, 80% из которых женщины и дети. Глава УВПКЧ ООН подчеркнула, что защита гражданского населения является первостепенной важностью всех сторон конфликта.

"Несмотря на повторяющиеся призывы к защите населения во время боевых действий, я встревожена провалом дипломатической работы, которая должна ставить защиту мирных жителей превыше любых политических или военных побед. Я самым решительным образом осуждаю сохраняющуюся безнаказанность за нарушения международного гуманитарного права, совершаемые различными сторонами конфликта", - отметила она.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с 2011 года.