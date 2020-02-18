В ООН обеспокоены судьбой мирных жителей на северо-западе Сирии

ЖЕНЕВА, 18 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет обеспокоена ситуацией с гражданским населением на северо-западе Сирии, вновь призывает защищать мирных жителей, говорится в заявлении, распространенном во вторник.
"Гражданское население, включая наиболее уязвимых больных, пожилых и детей, перемещается. В настоящее время они подвержены большему риску чем когда-либо и имеют слабую надежду или гарантии на свободное и безопасности возвращение в районы их проживания или те районы, куда они хотят вернуться", - приводятся в заявлении слова Бачелет.
По данным ООН, с 1 декабря 2019 года дома из-за боевых действий в провинциях Идлиб и Алеппо были вынуждены покинуть свыше 900 тысяч человек, 80% из которых женщины и дети. Глава УВПКЧ ООН подчеркнула, что защита гражданского населения является первостепенной важностью всех сторон конфликта.
"Несмотря на повторяющиеся призывы к защите населения во время боевых действий, я встревожена провалом дипломатической работы, которая должна ставить защиту мирных жителей превыше любых политических или военных побед. Я самым решительным образом осуждаю сохраняющуюся безнаказанность за нарушения международного гуманитарного права, совершаемые различными сторонами конфликта", - отметила она.
Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с 2011 года.
Ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что враждебные для Сирии государства продолжают попытки защитить "террористов, использующих мирных жителей в качестве живых щитов". Сирийская армия проводит операцию против боевиков, "нападающих на мирное население в зоне деэскалации в Идлибе и захватывающих их в заложники в качестве "живого щита" в городе Саракиб и районе Телль-Тукан", заявил ранее РИА Новости сирийский военный источник.