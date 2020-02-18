"Дворцовые игры": мисс Москва — 2015 пожаловалась на угрозы

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммада V, обладательница титула "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина рассказала, что ей угрожают.
"Угрозы идут не совсем от моего бывшего мужа, из других источников, так как все-таки это королевский дворец и это дворцовые игры", — сказала она в программе "Док-ток" на Первом канале.
По словам Воеводиной, в Малайзии ведется борьба за трон, а ее сын — законный будущий правитель этой страны.
Свадьба Воеводиной и Мухаммада V состоялась в ноябре 2018 года, после чего россиянка приняла ислам и взяла имя Рихана. Через полтора месяца после бракосочетания король отрекся от престола. В июле 2019-го адвокат экс-короля Малайзии сообщил о разводе супругов.