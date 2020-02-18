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"Дворцовые игры": мисс Москва — 2015 пожаловалась на угрозы
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РИА Новости

"Дворцовые игры": мисс Москва — 2015 пожаловалась на угрозы

16:31 18.02.2020 (обновлено: 18:49 18.02.2020)
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкОксана Воеводина в финале конкурса "Мисс Москва — 2015"
Оксана Воеводина в финале конкурса Мисс Москва — 2015
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммада V, обладательница титула "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина рассказала, что ей угрожают.
"Угрозы идут не совсем от моего бывшего мужа, из других источников, так как все-таки это королевский дворец и это дворцовые игры", — сказала она в программе "Док-ток" на Первом канале.
По словам Воеводиной, в Малайзии ведется борьба за трон, а ее сын — законный будущий правитель этой страны.
Свадьба Воеводиной и Мухаммада V состоялась в ноябре 2018 года, после чего россиянка приняла ислам и взяла имя Рихана. Через полтора месяца после бракосочетания король отрекся от престола. В июле 2019-го адвокат экс-короля Малайзии сообщил о разводе супругов.
Мисс Москва — 2015 Оксана Воеводина
17 июля 2019, 16:25Акценты
Кто кого развел? Бывший король Малайзии теперь с сыном и без русской женыОна родила сына бывшему королю Малайзии и вернулась в Москву? Свадьба отрекшегося от трона монарха и российской фотомодели закончилась разводом и породила массу домыслов.
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Оксана ВоеводинаМалайзияРоссияОбщество
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