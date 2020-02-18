Гутерреш заявил, что эпидемия коронавируса под контролем

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Эпидемия нового коронавируса "не выходит из-под контроля", но вместе с тем создает "очень опасную ситуацию", заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.
"Риски крайне высоки, нужно, чтобы мы были готовы к этому в мировом масштабе", - заявил генсек в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс.
Гутерреш также отметил, что решение проблемы распространения вируса в странах с меньшими возможностями в сфере здравоохранения потребует международной солидаризации.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 72,4 тысячи человек, скончались более 1,8 тысячи человек, излечились 12,5 тысячи. По данным ВОЗ, за пределами Китая в 25 странах было выявлено 794 случая заражения COVID-2019, из них три – с летальным исходом.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса