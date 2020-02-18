В Самарской области после непогоды открыт проезд по дороге к Оренбургу

САМАРА, 18 фев - РИА Новости. Движение на расположенном в Самарской области участке подъездной дороги от федеральной трассы М-5 "Урал" к Оренбургу, который ранее был закрыт из-за непогоды, восстановлено, сообщила пресс-служба ФКУ "Поволжуправтодор".
Ранее ведомство сообщало, что из-за сильного ветра и низовой метели с 10.00 вторника было введено временное ограничение движения для всех транспортных средств на подъездной дороге к Оренбургу от М-5 "Урал" в Самарской области, проезд был запрещен на участке со 110-го по 124 километр.
"С 16.00 мск снято ограничение движения на подъездной дороге к Оренбургу от М-5 "Урал" в Самарской области, введенное на период сильной метели. Участок с 110 по 124 километр в Алексеевском районе открыт для всех транспортных средств", - говорится в сообщении.