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В Самарской области после непогоды открыт проезд по дороге к Оренбургу
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РИА Новости

В Самарской области после непогоды открыт проезд по дороге к Оренбургу

16:30 18.02.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАвтомобильная дорога в Красноярском крае
Автомобильная дорога в Красноярском крае
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
САМАРА, 18 фев - РИА Новости. Движение на расположенном в Самарской области участке подъездной дороги от федеральной трассы М-5 "Урал" к Оренбургу, который ранее был закрыт из-за непогоды, восстановлено, сообщила пресс-служба ФКУ "Поволжуправтодор".
Ранее ведомство сообщало, что из-за сильного ветра и низовой метели с 10.00 вторника было введено временное ограничение движения для всех транспортных средств на подъездной дороге к Оренбургу от М-5 "Урал" в Самарской области, проезд был запрещен на участке со 110-го по 124 километр.
"С 16.00 мск снято ограничение движения на подъездной дороге к Оренбургу от М-5 "Урал" в Самарской области, введенное на период сильной метели. Участок с 110 по 124 километр в Алексеевском районе открыт для всех транспортных средств", - говорится в сообщении.
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Самарская областьОренбургОбщество
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