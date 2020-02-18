В Самарской области после непогоды открыт проезд по дороге к Оренбургу

Ранее ведомство сообщало, что из-за сильного ветра и низовой метели с 10.00 вторника было введено временное ограничение движения для всех транспортных средств на подъездной дороге к Оренбургу от М-5 "Урал" в Самарской области, проезд был запрещен на участке со 110-го по 124 километр.