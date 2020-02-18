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Липецкая фабрика Roshen подала в ВС жалобу на взыскание налогов
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РИА Новости

Липецкая фабрика Roshen подала в ВС жалобу на взыскание налогов

16:29 18.02.2020
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© РИА Новости / Юрий Сорокин / Перейти в фотобанкЛипецкая кондитерская фабрика Roshen
Липецкая кондитерская фабрика Roshen
© РИА Новости / Юрий Сорокин
Перейти в фотобанк
Липецкая кондитерская фабрика Roshen. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Верховный суд России зарегистрировал кассационную жалобу липецкой кондитерской фабрики корпорации Roshen экс-президента Украины Петра Порошенко на решения судов, признавших законность доначисления фабрике 361,5 миллиона рублей налогов и штрафов за 2012 год.
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, жалоба поступила в ВС РФ 14 февраля, процессуальных решений по ней пока не принято. "Дочка" Roshen просит передать дело в Судебную коллегию по экономическим спорам для пересмотра судебных актов трех нижестоящих инстанций, вынесенных в пользу ФНС России.
Липецкая кондитерская фабрика Roshen
5 июля 2019, 11:51
Суд в Воронеже отклонил жалобу Roshen на взыскание 361,5 млн рублей налогов
В своем обращении в суд в 2015 году фабрика Roshen просила признать недействительным решение инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Липецкой области от 30 июня 2015 года. Налоговики тогда обязали фабрику доплатить в бюджет 285,9 миллиона рублей НДС, 26,2 миллиона рублей пени по НДС, а также уплатить штраф в размере 49,4 миллиона рублей.
Арбитражный суд Липецкой области, рассматривавший дело почти три с половиной года и назначавший по нему комплексную строительно-техническую и оценочную экспертизу, в марте 2019 года полностью отклонил претензии кондитерской фабрики к ФНС. Суд согласился с доводами налоговиков, выявивших нарушения во взаимоотношениях фабрики как заказчика с подрядчиком ООО НПФ "Металлимпресс" в ходе строительства объекта "Кондитерская фабрика и распределительный центр АО ЛКФ "Рошен".
По мнению ФНС, Roshen получил необоснованную налоговую выгоду, завысив налоговые вычеты по НДС за счет приобретения у "Металлимпресса" услуг по завышенной цене. Кроме того, инспекция установила наличие в цепочке контрагентов фабрики лиц, не ведущих реальной хозяйственной деятельности, то есть фирм-однодневок. Решение первой инстанции подтвердили апелляционный суд в Воронеже и окружной суд в Калуге.
Украинская корпорация Roshen решила остановить Липецкую кондитерскую фабрику c апреля 2017 года по политико-экономическим причинам. Производство законсервировано. Активы, оставшиеся в Липецке, корпорация оценивала в 200 миллионов долларов. Российский суд в рамках уголовного дела о хищении из бюджета 180 миллионов рублей за счет незаконного возмещения НДС в декабре 2016 года наложил арест на 14 объектов недвижимости фабрики. Стоимость арестованной недвижимости — почти 1,5 миллиарда рублей. Roshen - один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий, выпускающий 450 тысяч тонн продукции в год.
Липецкая кондитерская фабрика Roshen
25 апреля 2019, 16:03
Суд подтвердил решение ФНС о доначислении Roshen 63 млн рублей налогов
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Петр ПорошенкоФедеральная налоговая служба (ФНС России)Липецкая областьRoshenПроисшествия
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