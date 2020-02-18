Лавров обсудил с главой МИД Италии выход США из ДРСМД

РИМ, 18 фев - РИА Новости. Москва приветствует намерение Рима не уклоняться от предложения российского лидера Владимира Путина начать диалог по мораторию на развертывание ракет средней и меньшей дальности, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров в формате "2+2" между главами МИД и Минобороны России и Италии.
Он отметил, что в ходе переговоров с итальянским коллегой "подробно рассмотрели проблематику стратегической стабильности в том, что касается выхода США из ДРСМД".
"Привлекли внимание наших коллег к тому, что осенью прошлого года президент Путин обратился ко всем лидерам стран НАТО и других государств с предложением о том, чтобы договориться о совместном моратории на развертывание таких систем... Я с удовольствием отметил, что в одном из своих интервью на днях (глава МИД Италии) Луиджи Ди Майо сказал, что Италия не видит причин, по которым приглашение президента Путина начать диалог должно быть отклонено, и призвал не уклоняться от этого предложения", - сказал Лавров.
"Мы такой подход приветствуем", - отметил глава МИД РФ.