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Госдума утвердила график правительственных часов
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РИА Новости

Госдума утвердила график правительственных часов

16:27 18.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла проект постановления о графике правительственных часов на весеннюю сессию: первыми, как ожидается, выступят глава ФАС Игорь Артемьев - 4 марта и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - 18 марта.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что Государственная дума после отставки правительства Дмитрия Медведева пересмотрит график правительственных часов министров, новые главы ведомств будут приглашены во втором полугодии.
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Выступление главы ФАС Игоря Артемьева о развитии конкуренции в отраслях ТЭК и стоимости энергоресурсов в рамках "правчаса" в Госдуме запланировано на 4 марта, однако, как отмечала в ходе заседания комитета Госдумы по регламенту его председатель Ольга Савастьянова, Артемьев находится на больничном после операции, поэтому дата может быть скорректирована.
Согласно документу, выступление Лаврова запланировано на 18 марта, тема правчаса - "О внешней политике Российской Федерации на современном этапе". Как отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, выступление главы МИД станет значительным событием: планируется обсудить все ключевые проблемы внешнеполитической повестки с точки зрения ее парламентского измерения, в том числе вопросы сохранения исторической памяти о Второй мировой войне, недопущения фальсификации ее истории и пересмотра итогов.
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Согласно документу, выступление вице-премьера Дмитрия Чернышенко о цифровой экономике в рамках "правчаса" в Госдуме может пройти 8 июля, главу Минздрава Михаила Мурашко ждут в Госдуме 10 июня: его выступление будет посвящено дефициту кадров в медицине и лекарственному обеспечению.
Выступление министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина в Госдуме по нацпроекту "Экология" может состояться 24 июня, правительственный час главы Минпромторга Дениса Мантурова о реализации госполитики в промышленности и торговле запланирован на 13 мая. "Правчас" министра Александра Козлова в Госдуме о результатах мер по развитию Дальнего Востоку и Арктики может пройти 27 мая.
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Леонид СлуцкийФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Госдума РФМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Вячеслав ВолодинРоссияОбщество
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