Xiaomi готова предустанавливать российское ПО на свои устройства

Президент РФ Владимир Путин в декабре подписал закон о запрете продажи с 1 июля 2020 года электронной техники, например, смартфонов и компьютеров, без предустановленного российского ПО. В январе Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ разработала концепцию проекта постановления о предустановке отечественного программного обеспечения на определенные виды техники. Производители электроники просят об отсрочке вступления этих норм в силу.
"Мы привержены соблюдению всех норм российского законодательства и в случае необходимости установки дополнительного программного обеспечения мы будем устанавливать его в рабочем режиме", - сказали в пресс-службе Xiaomi.
В компании также отметили, что Xiaomi уже активно практикует предустановку приложений от локальных разработчиков, и эта процедура тщательно отработана.
В понедельник о готовности выполнять требование закона РФ о предустановке на устройства российского ПО сообщила компания Samsung Electronics.
Xiaomi – китайская компания, основанная в 2010 году и занимающая производством смартфонов и планшетов. Ее IPO в июле 2018 года стало крупнейшим в технологической отрасли после проведенного в 2014 году первичного размещения акций китайского интернет-гиганта Alibaba.
13 февраля, 13:18Xiaomi официально представила флагманские смартфоны Mi 10