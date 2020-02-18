Xiaomi готова предустанавливать российское ПО на свои устройства

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Китайский производитель электроники Китайский производитель электроники Xiaomi привержен соблюдению законодательства РФ и будет предустанавливать российское программное обеспечение на свои устройства, заявили РИА Новости в пресс-службе компании.

Президент РФ Владимир Путин в декабре подписал закон о запрете продажи с 1 июля 2020 года электронной техники, например, смартфонов и компьютеров, без предустановленного российского ПО. В январе Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ разработала концепцию проекта постановления о предустановке отечественного программного обеспечения на определенные виды техники. Производители электроники просят об отсрочке вступления этих норм в силу.

"Мы привержены соблюдению всех норм российского законодательства и в случае необходимости установки дополнительного программного обеспечения мы будем устанавливать его в рабочем режиме", - сказали в пресс-службе Xiaomi.

В компании также отметили, что Xiaomi уже активно практикует предустановку приложений от локальных разработчиков, и эта процедура тщательно отработана.

В понедельник о готовности выполнять требование закона РФ о предустановке на устройства российского ПО сообщила компания Samsung Electronics