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Xiaomi готова предустанавливать российское ПО на свои устройства
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РИА Новости

Xiaomi готова предустанавливать российское ПО на свои устройства

16:48 18.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПосетители у магазина Xiaomi на Тверской лице в Москве. 11 ноября 2017
Посетители у магазина Xiaomi на Тверской лице в Москве. 11 ноября 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Китайский производитель электроники Xiaomi привержен соблюдению законодательства РФ и будет предустанавливать российское программное обеспечение на свои устройства, заявили РИА Новости в пресс-службе компании.
Президент РФ Владимир Путин в декабре подписал закон о запрете продажи с 1 июля 2020 года электронной техники, например, смартфонов и компьютеров, без предустановленного российского ПО. В январе Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ разработала концепцию проекта постановления о предустановке отечественного программного обеспечения на определенные виды техники. Производители электроники просят об отсрочке вступления этих норм в силу.
"Мы привержены соблюдению всех норм российского законодательства и в случае необходимости установки дополнительного программного обеспечения мы будем устанавливать его в рабочем режиме", - сказали в пресс-службе Xiaomi.
В компании также отметили, что Xiaomi уже активно практикует предустановку приложений от локальных разработчиков, и эта процедура тщательно отработана.
В понедельник о готовности выполнять требование закона РФ о предустановке на устройства российского ПО сообщила компания Samsung Electronics.
Xiaomi – китайская компания, основанная в 2010 году и занимающая производством смартфонов и планшетов. Ее IPO в июле 2018 года стало крупнейшим в технологической отрасли после проведенного в 2014 году первичного размещения акций китайского интернет-гиганта Alibaba.
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