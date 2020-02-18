Кассация отказалась отменять приговор экс-полковнику Захарченко

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции во вторник отказался отменять Второй кассационный суд общей юрисдикции во вторник отказался отменять приговор бывшему полковнику МВД РФ Дмитрию Захарченко , осужденному к 12,5 годам колонии за взяточничество, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Приговор Пресненского районного суда и апелляционное определение Мосгорсуда оставить без изменения", - огласил решение один из судей коллегии.

Таким образом, суд отклонил как жалобу защиты, настаивавшей на оправдании по единственному оставшемуся эпизоду, так и протест прокурора, требовавшей пересмотра приговора в части оправдания по делу о получении взятки.

Таким образом, бывший борец с коррупцией пока проиграл все суды: от районного до кассационного. Но не все возможности исчерпаны - можно подать жалобу в Верховный.

В настоящее время бывший полицейский отбывает наказание в колонии. В заседании он участвовал по видеосвязи.

Захарченко, курировавший в министерстве борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан 9 сентября 2016 года за несколько эпизодов взяточничества. Огромный резонанс это дело получило после обнаружения в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте.

Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог, сейчас они изъяты в государственную казну. Захарченко в конечном счете получил 12,5 лет и в середине ноября отправился отбывать наказание в мордовскую колонию №5. Это учреждение занимается перевоспитанием бывших сотрудников МВД и прокуратуры, условия в нем высоко оцениваются правозащитниками.