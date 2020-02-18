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Кассация отказалась отменять приговор экс-полковнику Захарченко
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РИА Новости

Кассация отказалась отменять приговор экс-полковнику Захарченко

16:22 18.02.2020 (обновлено: 16:31 18.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДмитрий Захарченко
Дмитрий Захарченко
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции во вторник отказался отменять приговор бывшему полковнику МВД РФ Дмитрию Захарченко, осужденному к 12,5 годам колонии за взяточничество, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Приговор Пресненского районного суда и апелляционное определение Мосгорсуда оставить без изменения", - огласил решение один из судей коллегии.
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Экс-полковник Захарченко решил стать кочегаром
Таким образом, суд отклонил как жалобу защиты, настаивавшей на оправдании по единственному оставшемуся эпизоду, так и протест прокурора, требовавшей пересмотра приговора в части оправдания по делу о получении взятки.
Таким образом, бывший борец с коррупцией пока проиграл все суды: от районного до кассационного. Но не все возможности исчерпаны - можно подать жалобу в Верховный.
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В настоящее время бывший полицейский отбывает наказание в колонии. В заседании он участвовал по видеосвязи.
Захарченко, курировавший в министерстве борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан 9 сентября 2016 года за несколько эпизодов взяточничества. Огромный резонанс это дело получило после обнаружения в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте.
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Адвокат раскрыл подробности драки экс-полковника Захарченко в колонии
Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог, сейчас они изъяты в государственную казну. Захарченко в конечном счете получил 12,5 лет и в середине ноября отправился отбывать наказание в мордовскую колонию №5. Это учреждение занимается перевоспитанием бывших сотрудников МВД и прокуратуры, условия в нем высоко оцениваются правозащитниками.
При этом в ходе процесса защита Захарченко смогла убедить суд, что один из вменяемых ему эпизодов - о получении взятки 800 тысяч долларов от ресторатора Мехди Дусса – не подтверждается доказательствами.
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