Экс-полковник Захарченко решил стать кочегаром

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Бывший полковник МВД Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко в колонии научился шить и планирует освоить еще несколько профессий, в том числе кочегара, подобно Виктору Цою

"Я был в ШИЗО и пропустил экзамен на швея. Профессия такая — швей. Есть швея, а есть швей... Но я ходил (на учебу), несколько тетрадей исписал, пошил, только шить там не могу — аллергия жуткая, даже в медкнижке есть", — рассказал он своим адвокатам во время перерыва в заседании.

Кроме того, он намерен получить профессию электрика, а также другие.

"Я просил (освоить профессию) повара-кондитера, но они не разрешают, боятся, что растолстею. <...> Еще я хочу быть кочегаром, как Виктор Цой, но там набор закрыт, а так бы пошел на кочегара", — добавил Захарченко.

Ранее бывший борец с коррупцией выступил по видеосвязи во втором кассационном суде общей юрисдикции, который оценивает приговоры уже после вступления в законную силу.

Захарченко отбывает наказание в мордовской колонии № 5 — это учреждение занимается перевоспитанием бывших сотрудников МВД и прокуратуры, условия в нем высоко оцениваются правозащитниками.