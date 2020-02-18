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Экс-полковник Захарченко решил стать кочегаром
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РИА Новости

Экс-полковник Захарченко решил стать кочегаром

16:18 18.02.2020 (обновлено: 17:51 18.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы. 10 июня 2019
Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы. 10 июня 2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко в колонии научился шить и планирует освоить еще несколько профессий, в том числе кочегара, подобно Виктору Цою.
"Я был в ШИЗО и пропустил экзамен на швея. Профессия такая — швей. Есть швея, а есть швей... Но я ходил (на учебу), несколько тетрадей исписал, пошил, только шить там не могу — аллергия жуткая, даже в медкнижке есть", — рассказал он своим адвокатам во время перерыва в заседании.
Кроме того, он намерен получить профессию электрика, а также другие.

"Я просил (освоить профессию) повара-кондитера, но они не разрешают, боятся, что растолстею. <...> Еще я хочу быть кочегаром, как Виктор Цой, но там набор закрыт, а так бы пошел на кочегара", — добавил Захарченко.

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Ранее бывший борец с коррупцией выступил по видеосвязи во втором кассационном суде общей юрисдикции, который оценивает приговоры уже после вступления в законную силу.
Захарченко отбывает наказание в мордовской колонии № 5 — это учреждение занимается перевоспитанием бывших сотрудников МВД и прокуратуры, условия в нем высоко оцениваются правозащитниками.
Экс-полковник, курировавший в министерстве борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан в сентябре 2016 года за несколько эпизодов взяточничества. Огромный резонанс это дело получило после обнаружения в квартире сестры полковника склада с почти девятью миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог, сейчас они изъяты в государственную казну.
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