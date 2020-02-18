Глава МИД Италии оценил отношения западных стран с Россией

"Италия осознает все отличия и сложности, которые часто бывают в отношениях Запада и РФ. Мы хотим найти такой особый путь, который позволит (добиться) взаимопонимания, чтобы не допустить дальнейших эскалаций, которые не в пользу никого. Нельзя отказываться от глобальных вызовов, их нужно решать, но с участием Российской Федерации", - сказал ди Майо после переговоров глав МИД и министерств обороны Италии и РФ в формате "2+2".