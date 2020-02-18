Глава МИД Италии оценил отношения западных стран с Россией

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Глобальные вызовы нужно решать при участии России, сказал министр иностранных дел Италии Луиджи ди Майо.
"Италия осознает все отличия и сложности, которые часто бывают в отношениях Запада и РФ. Мы хотим найти такой особый путь, который позволит (добиться) взаимопонимания, чтобы не допустить дальнейших эскалаций, которые не в пользу никого. Нельзя отказываться от глобальных вызовов, их нужно решать, но с участием Российской Федерации", - сказал ди Майо после переговоров глав МИД и министерств обороны Италии и РФ в формате "2+2".
По его словам, формат "2+2" очень важен, особенно с учетом того, что предыдущее заседание прошло более шести лет назад. Как отметил глава МИД Италии, прошедшая встреча позволила еще больше укрепить традиционно дружеские связи стран.
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