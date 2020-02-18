Второй россиянин заразился коронавирусом на лайнере Diamond Princess

ТОКИО, 18 фев — РИА Новости. У еще одного россиянина на лайнере У еще одного россиянина на лайнере Diamond Princess в Японии выявили коронавирус Covid-19, сообщило посольство России.

"Вирус диагностирован у супруга россиянки, у которой предполагали наличие Covid-19 по состоянию на 17 февраля. <...> Он находится в специализированном медучреждении префектуры Аити. Течение болезни без симптомов, чувствует себя нормально. Его супруга с учетом высокого риска инфицирования госпитализирована в одну из больниц префектуры Канагава", — уточняется в заявлении дипмиссии в твиттере.

Судно с 5 февраля находится на двухнедельном карантине в Иокогаме. По последним данным, общее число пассажиров с коронавирусом на нем превысило 540 человек. Всего на борту — 3,4 тысячи человек. Люди, у которых заболевание не выявили, начнут сходить с лайнера 19 февраля.

Часть россиян могут вылететь домой в тот же день. О планах вывезти с Diamond Princess своих граждан объявили США, Канада, Южная Корея, Австралия, Греция, Италия и Китай.

Коронавирусное заболевание 2019 года

В конце декабря власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, 11 февраля Всемирная организация здравоохранения дала заболеванию название Covid-19.

По состоянию на 18 февраля число зараженных по всему миру превысило 73,4 тысячи человек, умерли 1873, выздоровели более 12,5 тысячи пациентов.

Для борьбы с распространением вируса российское правительство ранее закрыло участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничило пересечение границы с Монголией, отменило рабочие визы для китайских граждан, из провинции Хубэй вывезли находящихся там россиян.