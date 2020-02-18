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Второй россиянин заразился коронавирусом на лайнере Diamond Princess
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РИА Новости

Второй россиянин заразился коронавирусом на лайнере Diamond Princess

16:10 18.02.2020 (обновлено: 18:28 18.02.2020)
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© AFP 2020 / Behrouz MehriАвтомобиль скорой помощи у круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогама
Автомобиль скорой помощи у круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогама
© AFP 2020 / Behrouz Mehri
ТОКИО, 18 фев — РИА Новости. У еще одного россиянина на лайнере Diamond Princess в Японии выявили коронавирус Covid-19, сообщило посольство России.
"Вирус диагностирован у супруга россиянки, у которой предполагали наличие Covid-19 по состоянию на 17 февраля. <...> Он находится в специализированном медучреждении префектуры Аити. Течение болезни без симптомов, чувствует себя нормально. Его супруга с учетом высокого риска инфицирования госпитализирована в одну из больниц префектуры Канагава", — уточняется в заявлении дипмиссии в твиттере.
Люди в защитных костюмах поднимаются на борт круизного судна Diamond Princess в Йокогаме
7 февраля, 18:27
"Принцесса" и карантин: коронавирус на круизном судне Diamond Princess
Судно с 5 февраля находится на двухнедельном карантине в Иокогаме. По последним данным, общее число пассажиров с коронавирусом на нем превысило 540 человек. Всего на борту — 3,4 тысячи человек. Люди, у которых заболевание не выявили, начнут сходить с лайнера 19 февраля.
Часть россиян могут вылететь домой в тот же день. О планах вывезти с Diamond Princess своих граждан объявили США, Канада, Южная Корея, Австралия, Греция, Италия и Китай.

Коронавирусное заболевание 2019 года

В конце декабря власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, 11 февраля Всемирная организация здравоохранения дала заболеванию название Covid-19.
Изображение вуханьского коронавируса , полученное с помощью электронного микроскопа
15 февраля, 11:41
Китайские ученые назвали наиболее вероятный источник коронавируса
По состоянию на 18 февраля число зараженных по всему миру превысило 73,4 тысячи человек, умерли 1873, выздоровели более 12,5 тысячи пациентов.
Для борьбы с распространением вируса российское правительство ранее закрыло участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничило пересечение границы с Монголией, отменило рабочие визы для китайских граждан, из провинции Хубэй вывезли находящихся там россиян.
Авиаперелеты в КНР приостановили, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили и железнодорожное сообщение с Китаем.
Медицинские работники в больнице Цзиньинтань в Ухани
09:03
Главный врач госпиталя в Ухане умер от коронавируса
131011862040
Обсудить 29
Распространение нового коронавирусаЯпонияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Знающие люди прогнозируют, что на корабле (замкнутое пространство) со специфической системой вентиляции могут заразиться все присутствующие. В самом начале нужно было эвакуировать людей.
18 февраля, 16:31
Рома шишка
5111102
Как же достали с этой короной под вирусом из каждого утюга... каждый день.. В мире от гриппа больше умирает...
18 февраля, 16:33
Сила В Правде
21020427
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