Ученые предупредили об опасности моющих средств

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Исследователи из Исследователи из Канады рассказали о неблагоприятном влиянии средств для уборки на детей.

Авторы работы, опубликованной в журнале Canadian Medical Association Journal , утверждают, что раннее воздействие бытовой химии приводит к развитию астмы и появлению одышки. Эти симптомы обычно проявляются к трем годам и, как считают исследователи, могут быть связаны с нарушениями в работе иммунной системы.

Отмечается, что навредить здоровью могут даже испарения от моющих средств.

К таким выводам ученые пришли, проанализировав массив данных исследования CHILD (Canadian Healthy Infant Longitudinal Development). Туда вошли данные анкет, которые родители заполняли на своих детей. Всего в выборке оказалось 2022 ребенка, а сведения собирались с 2008 по 2015 год.