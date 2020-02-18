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Ученые предупредили об опасности моющих средств
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РИА Новости

Ученые предупредили об опасности моющих средств

16:08 18.02.2020 (обновлено: 18:47 18.02.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПокупательница в отделе бытовой химии
Покупательница в отделе бытовой химии
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Исследователи из Канады рассказали о неблагоприятном влиянии средств для уборки на детей.
Авторы работы, опубликованной в журнале Canadian Medical Association Journal, утверждают, что раннее воздействие бытовой химии приводит к развитию астмы и появлению одышки. Эти симптомы обычно проявляются к трем годам и, как считают исследователи, могут быть связаны с нарушениями в работе иммунной системы.
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Отмечается, что навредить здоровью могут даже испарения от моющих средств.
К таким выводам ученые пришли, проанализировав массив данных исследования CHILD (Canadian Healthy Infant Longitudinal Development). Туда вошли данные анкет, которые родители заполняли на своих детей. Всего в выборке оказалось 2022 ребенка, а сведения собирались с 2008 по 2015 год.
Каждый ребенок так или иначе взаимодействовал с бытовой химией. В основном родители указывали в анкетах жидкости для мытья посуды, различные чистящие средства для стекла, твердых поверхностей, а также стиральный порошок. Исследование показало, что наиболее опасными для детей могут считаться распыляющиеся средства.
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