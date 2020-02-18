Межливийские переговоры в Женеве пройдут без третьих стран

"Внешняя часть моей работы проходит в Берлине, Мюнхене и теперь будет в Риме. Теперь настало время для действительно межливийских переговоров. Это касалось и экономического трека, который прошел в Каире неделю назад, где 28 экспертов встретились без третьих стран. Это касается нынешних военных переговоров", - сказал он.