Межливийские переговоры в Женеве пройдут без третьих стран

ЖЕНЕВА, 18 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Межливийские политические переговоры 26 февраля пройдут без участия третьих стран, заявил на брифинге в Женеве спецпредставитель генсека ООН в Ливии Гассан Саламе.
"Внешняя часть моей работы проходит в Берлине, Мюнхене и теперь будет в Риме. Теперь настало время для действительно межливийских переговоров. Это касалось и экономического трека, который прошел в Каире неделю назад, где 28 экспертов встретились без третьих стран. Это касается нынешних военных переговоров", - сказал он.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.