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Спецпредставитель ООН оценил межливийские переговоры по экономике
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РИА Новости

Спецпредставитель ООН оценил межливийские переговоры по экономике

16:06 18.02.2020
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкНефтяной терминал в Ливии
Нефтяной терминал в Ливии
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Нефтяной терминал в Ливии. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 18 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Новый раунд межливийских переговоров по экономическим вопросам пройдет в первой половине марта, заявил спецпредставитель генсека ООН в Ливии Гассан Саламе.
"Мы начали второй раунд переговоров по экономике в Каире при участии 28 специалистов в области экономики и финансов со всей страны. Встреча прошла очень хорошо. Этот экономический трек продолжится в первой половине марта и затронет крайне чувствительные вопросы восстановление страны, реконструкции разрушенных районов, а также вопрос о честном и лучшем перераспределении государственных ресурсов", - сказал он.
Второй раунд межливийских переговоров по экономическим вопросам прошел в Каире 9 февраля.
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