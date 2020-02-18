Спецпредставитель ООН оценил межливийские переговоры по экономике

"Мы начали второй раунд переговоров по экономике в Каире при участии 28 специалистов в области экономики и финансов со всей страны. Встреча прошла очень хорошо. Этот экономический трек продолжится в первой половине марта и затронет крайне чувствительные вопросы восстановление страны, реконструкции разрушенных районов, а также вопрос о честном и лучшем перераспределении государственных ресурсов", - сказал он.