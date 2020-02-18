СК проконтролирует дело о смерти ребенка в Новосибирске

По данным следствия, 20 января двухлетнюю девочку экстренно доставили в детскую больницу, где ей поставили диагноз "сахарный диабет" и направили для лечения в другое медучреждение, однако ребенок умер "от другого заболевания, диагноз которого при поступлении не установили". Следователи в Новосибирске возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".