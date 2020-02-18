СК проконтролирует дело о смерти ребенка в Новосибирске

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проконтролировать в центральном аппарате ведомства ход расследования дела о смерти в одной из больниц Новосибирска двухлетней девочки, которой не смогли установить диагноз, сообщается на сайте ведомства во вторник.
По данным следствия, 20 января двухлетнюю девочку экстренно доставили в детскую больницу, где ей поставили диагноз "сахарный диабет" и направили для лечения в другое медучреждение, однако ребенок умер "от другого заболевания, диагноз которого при поступлении не установили". Следователи в Новосибирске возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".
"Председатель Следственного комитета дал указание руководителям следственных управлений СК России по Новосибирской и Ульяновской областям досконально изучить все доводы, озвученные в средствах массовой информации и дать правовую оценку изложенным обстоятельствам. Ход и результаты уголовного дела и доследственной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.
Ранее в минздраве Новосибирской области сообщали, что врачи направили ребенка в тяжелом состоянии в Детскую городскую клиническую больницу №1 в соответствии с должностными инструкциями, а установить причину смерти девочки сможет только экспертиза.
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