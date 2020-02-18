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РИА Наука
2020-02-18T18:18+0300
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Ученые установили опасность настоящей палеодиеты
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РИА Новости

Ученые установили опасность настоящей палеодиеты

15:57 18.02.2020 (обновлено: 18:18 18.02.2020)
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© Depositphotos / ShiyaliРыбный рынок в Тайване
Рыбный рынок в Тайване
© Depositphotos / Shiyali
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Скандинавские ученые изучили кости рыб и животных, которыми питались в каменном веке обитатели современной Норвегии. Оказалось, что остатки пищи древних людей содержат высокие концентрации опасных для здоровья тяжелых металлов. Результаты исследования опубликованы в журнале Quaternary International.
"Простая" диета первобытных людей, состоящая из "экологически чистых" природных продуктов, вернее то, как ее себе представляют последователи новомодной и весьма популярной палеодиеты, состоящей из необработанной или слабо обработанной пищи с акцентом на семена и орехи, рыбу и мясо, могла быть очень даже вредной. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного учеными из Норвегии и Швеции.
Авторы изучили так называемые "кухонные ямы" — которые среди археологов называются "миддены" или "кьёккенмединги", — заполненные костями морских обитателей, обнаруженные на неолитических стоянках на острове Варангер в заполярной Норвегии. В рационе людей, обитавших здесь в период от 6300 до 3800 лет назад, доминировала морская животная пища.
Ученые провели химический элементный и изотопный анализ коллагена, извлеченного из собранных на месте раскопок костей атлантической трески (Gadus morhua) и гренландского тюленя (Phoca groenlandica), которыми питались древние обитатели Скандинавского полуострова, и обнаружили в них запредельно высокие уровни кадмия и свинца. Высокими были также содержания ртути, хотя последние находились в рамках безопасных для человека концентраций.
"В среднем уровень кадмия в костях атлантической трески был в 22 раза выше рекомендуемых сегодня предельно допустимых концентраций, а уровень свинца — в 3-4 раза выше. В костях тюленей кадмия было в 15, а свинца в 3-4 раза больше ПДК", — говорится в исследовании.
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По данным Европейского агентства по безопасности продуктов питания (EFSA), рекомендуемые пределы безопасного содержания для кадмия и свинца составляют соответственно 50 и 300 нанограммов на грамм.
Кадмий содержится в почве и накапливается в организме, особенно в печени и почках, становясь причиной развития рака, заболеваний внутренних органов и остеопороза. Свинец также содержится в почве и накапливается в костях скелета, поражая мозг и нервную систему. Ртуть, попадая в организм, может стать причиной возникновения серьезных неврологических нарушений и иммунных заболеваний.
Авторы считают, что высокие концентрации тяжелых металлов в костях морских обитателей того времени были связаны с климатическими изменениями, наступившими после окончания последнего ледникового периода около 11700 лет назад — повышением уровня моря и ростом температуры в его поверхностном слое.
Исследователи не уточняют, каким образом изменения климата привели к накоплению токсичных тяжелых металлов в организмах, но предупреждают, что аналогичные изменения климата на планете, происходящие сегодня, могут быть не менее опасны.
Надо отметить, что кости наземных животных — оленей, зайцев и водоплавающих птиц, которые также были обнаружены на стоянках древних людей, не содержали опасных концентраций вредных металлов.
В любом случае, "вряд ли это похоже на здоровую диету", — отмечается в исследовании. Продукты, которыми питается современный человек, по мнению авторов, намного безопаснее.
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