Ученые установили опасность настоящей палеодиеты

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Скандинавские ученые изучили кости рыб и животных, которыми питались в каменном веке обитатели современной Норвегии. Оказалось, что остатки пищи древних людей содержат высокие концентрации опасных для здоровья тяжелых металлов. Результаты исследования Скандинавские ученые изучили кости рыб и животных, которыми питались в каменном веке обитатели современной Норвегии. Оказалось, что остатки пищи древних людей содержат высокие концентрации опасных для здоровья тяжелых металлов. Результаты исследования опубликованы в журнале Quaternary International.

"Простая" диета первобытных людей, состоящая из "экологически чистых" природных продуктов, вернее то, как ее себе представляют последователи новомодной и весьма популярной палеодиеты, состоящей из необработанной или слабо обработанной пищи с акцентом на семена и орехи, рыбу и мясо, могла быть очень даже вредной. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного учеными из Норвегии и Швеции.

Авторы изучили так называемые "кухонные ямы" — которые среди археологов называются "миддены" или "кьёккенмединги", — заполненные костями морских обитателей, обнаруженные на неолитических стоянках на острове Варангер в заполярной Норвегии. В рационе людей, обитавших здесь в период от 6300 до 3800 лет назад, доминировала морская животная пища.

Ученые провели химический элементный и изотопный анализ коллагена, извлеченного из собранных на месте раскопок костей атлантической трески (Gadus morhua) и гренландского тюленя (Phoca groenlandica), которыми питались древние обитатели Скандинавского полуострова, и обнаружили в них запредельно высокие уровни кадмия и свинца. Высокими были также содержания ртути, хотя последние находились в рамках безопасных для человека концентраций.

"В среднем уровень кадмия в костях атлантической трески был в 22 раза выше рекомендуемых сегодня предельно допустимых концентраций, а уровень свинца — в 3-4 раза выше. В костях тюленей кадмия было в 15, а свинца в 3-4 раза больше ПДК", — говорится в исследовании.

По данным Европейского агентства по безопасности продуктов питания (EFSA), рекомендуемые пределы безопасного содержания для кадмия и свинца составляют соответственно 50 и 300 нанограммов на грамм.

Кадмий содержится в почве и накапливается в организме, особенно в печени и почках, становясь причиной развития рака, заболеваний внутренних органов и остеопороза. Свинец также содержится в почве и накапливается в костях скелета, поражая мозг и нервную систему. Ртуть, попадая в организм, может стать причиной возникновения серьезных неврологических нарушений и иммунных заболеваний.

Авторы считают, что высокие концентрации тяжелых металлов в костях морских обитателей того времени были связаны с климатическими изменениями, наступившими после окончания последнего ледникового периода около 11700 лет назад — повышением уровня моря и ростом температуры в его поверхностном слое.

Исследователи не уточняют, каким образом изменения климата привели к накоплению токсичных тяжелых металлов в организмах, но предупреждают, что аналогичные изменения климата на планете, происходящие сегодня, могут быть не менее опасны.

Надо отметить, что кости наземных животных — оленей, зайцев и водоплавающих птиц, которые также были обнаружены на стоянках древних людей, не содержали опасных концентраций вредных металлов.