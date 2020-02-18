СК переквалифицировал дело о ЧП на уральском заводе

"Дело переквалифицировали уже по статье 143, часть 3 (нарушение требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц)", - сказал собеседник агентства.

В четверг, 13 февраля, в цехе пароснабжения при переключении электрооборудования с основной схемы на резервную произошло короткое замыкание. Трое рабочих – две женщины и один мужчина – были доставлены в больницу с термическими ожогами порядка 80% тела. В пятницу скончались мужчина, госпитализированный в больницу Первоуральска, и женщина, доставленная в ожоговый центр больницы №40 в Екатеринбурге. Еще одна женщина скончалась в больнице в ночь на воскресенье.