СК переквалифицировал дело о ЧП на уральском заводе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 фев – РИА Новости. Следствие переквалифицировало на более тяжкую статью дело о ЧП на заводе "Русский хром" в Первоуральске, в результате которого погибли трое, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по Свердловской области.
"Дело переквалифицировали уже по статье 143, часть 3 (нарушение требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц)", - сказал собеседник агентства.
По этой статье предусмотрено наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.
В четверг, 13 февраля, в цехе пароснабжения при переключении электрооборудования с основной схемы на резервную произошло короткое замыкание. Трое рабочих – две женщины и один мужчина – были доставлены в больницу с термическими ожогами порядка 80% тела. В пятницу скончались мужчина, госпитализированный в больницу Первоуральска, и женщина, доставленная в ожоговый центр больницы №40 в Екатеринбурге. Еще одна женщина скончалась в больнице в ночь на воскресенье.
12 ноября 2019, 15:49В Петербурге четыре человека пострадали в результате ЧП на заводе "Балтики"