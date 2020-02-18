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СК переквалифицировал дело о ЧП на уральском заводе
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РИА Новости

СК переквалифицировал дело о ЧП на уральском заводе

15:57 18.02.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 фев – РИА Новости. Следствие переквалифицировало на более тяжкую статью дело о ЧП на заводе "Русский хром" в Первоуральске, в результате которого погибли трое, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по Свердловской области.
"Дело переквалифицировали уже по статье 143, часть 3 (нарушение требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц)", - сказал собеседник агентства.
По этой статье предусмотрено наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.
В четверг, 13 февраля, в цехе пароснабжения при переключении электрооборудования с основной схемы на резервную произошло короткое замыкание. Трое рабочих – две женщины и один мужчина – были доставлены в больницу с термическими ожогами порядка 80% тела. В пятницу скончались мужчина, госпитализированный в больницу Первоуральска, и женщина, доставленная в ожоговый центр больницы №40 в Екатеринбурге. Еще одна женщина скончалась в больнице в ночь на воскресенье.
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Следственный комитет России (СК РФ)ПервоуральскСвердловская областьЕкатеринбургПроисшествия
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