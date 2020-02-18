В Финляндии зарегистрировали отрицательную цену на электроэнергию

Отрицательная цена на электроэнергию означает, что энергокомпании при ее производстве уходят в убыток. При этом, как отмечают эксперты, конечные потребители не заметят изменения расчетов, в том числе из-за налогов, включенных в цену электричества, и различных условий индивидуальных контрактов. Тем не менее цена незначительно, но снижается и для бытовых потребителей: так, в январе в городе Тампере они платили за киловатт-час в среднем на 2,29 евроцента меньше, чем в ноябре.