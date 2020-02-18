Армия Хафтара заявила об уничтожении турецкого судна с оружием в Ливии

КАИР, 18 фев — РИА Новости. Ливийская национальная армия фельдмаршала Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара объявила об уничтожении в порту Триполи турецкого судна с оружием и боеприпасами.

Как сообщали ливийские СМИ, ВМФ Турции доставляют в столицу Ливии солдат и танки.

В свою очередь, спецпредставитель генсека ООН Гассан Саламе , не называя конкретных государств, заявил, что страны — участницы Берлинской конференции с января нарушали собственное оружейное эмбарго.

Он подчеркнул, что пока сложно определить, когда принимались решения об отправке боевиков и оружия — до или после подписания эмбарго в Берлине.

После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия . Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией Хафтара

В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. В столицу Германии приехали премьер Правительства национального согласия Файез Саррадж, и Хафтар. Организовать прямые переговоры между ними не удалось.