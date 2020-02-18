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Спецпредставитель ООН рассказал о нарушении оружейного эмбарго в Ливии
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РИА Новости

Спецпредставитель ООН рассказал о нарушении оружейного эмбарго в Ливии

15:50 18.02.2020
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкБоец оппозиции стреляет из пулемета в истребитель в городе Рас-Лануф в Ливии
Боец оппозиции стреляет из пулемета в истребитель в городе Рас-Лануф в Ливии
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Боец оппозиции стреляет из пулемета в истребитель в городе Рас-Лануф в Ливии. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 18 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Страны-участницы берлинской конференции с января нарушали собственное оружейное эмбарго в Ливии, заявил спецпредставитель генсека ООН в Ливии Гассан Саламе.
"С начала января были нарушения. В поставках оружия и направлении боевиков. Были нарушения со стороны государств, которые участвовали в берлинской конференции", - сказал он на пресс-конференции.
Саламе не стал называть государства, которые нарушили оружейное эмбарго и подчеркнул, что пока сложно определить, приняли ли эти страны решение о поставках оружия и боевиков до момента подписания эмбарго, или направили все уже после того, как поставили подпись под берлинским документом.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией маршала Халифы Хафтара.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Вчера, 06:07
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В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер правящего на западе страны, в Триполи, ливийского Правительства национального согласия Файез Саррадж, и ведущий наступление на Триполи маршал Халифа Хафтар, сотрудничающий с восточноливийскими властями, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.
Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
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Конференция по Ливии в БерлинеГассан СаламеЛивияВ мире
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