Спецпредставитель ООН рассказал о нарушении оружейного эмбарго в Ливии

Боец оппозиции стреляет из пулемета в истребитель в городе Рас-Лануф в Ливии. Архивное фото

Боец оппозиции стреляет из пулемета в истребитель в городе Рас-Лануф в Ливии

ЖЕНЕВА, 18 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Страны-участницы Страны-участницы берлинской конференции с января нарушали собственное оружейное эмбарго в Ливии, заявил спецпредставитель генсека ООН в Ливии Гассан Саламе

"С начала января были нарушения. В поставках оружия и направлении боевиков. Были нарушения со стороны государств, которые участвовали в берлинской конференции", - сказал он на пресс-конференции.

Саламе не стал называть государства, которые нарушили оружейное эмбарго и подчеркнул, что пока сложно определить, приняли ли эти страны решение о поставках оружия и боевиков до момента подписания эмбарго, или направили все уже после того, как поставили подпись под берлинским документом.

После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией маршала Халифы Хафтара.

В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер правящего на западе страны, в Триполи, ливийского Правительства национального согласия Файез Саррадж, и ведущий наступление на Триполи маршал Халифа Хафтар, сотрудничающий с восточноливийскими властями, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.