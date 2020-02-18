Заседание Дискуссионного клуба "Красота в женских руках"

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3 марта в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится заседание Дискуссионного клуба им. В.Г. Змазовой "Красота в женских руках".