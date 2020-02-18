Заседание Дискуссионного клуба "Красота в женских руках"

Участники:
- главный внештатный специалист пластический хирург Министерства здравоохранения РФ и Департамента здравоохранения г. Москвы, заведующая кафедрой пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий РНИМУ им. Н.И. Пирогова, президент Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Наталья МАНТУРОВА;
- доцент кафедры ЧЛХ РУДН, член РОПРЭХ, член Международного общества эстетических пластических хирургов (ISAPS), председатель правления Российской ассоциации женщин-пластических хирургов Ирина МАРИНИЧЕВА;
- доцент кафедры реконструктивной и пластической хирургии, косметологии и клеточных технологий РНИМУ им. Н.И. Пирогова Алиса ШАРОВА;
- акушер-гинеколог, заместитель главного врача по реабилитации Клинического госпиталя "Лапино" группы компаний "Мать и дитя" Елена СИЛАНТЬЕВА;
- заведующая кафедрой дерматовенерологии и косметологии, проректор по учебной работе Центральной государственной медицинской академии Управления делами Президента РФ Лариса КРУГЛОВА;
- профессор кафедры аллергологии и иммунологии РУДН Наталья ТАТАУРЩИКОВА;
- ассистент кафедры пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий РНИМУ им. Н.И. Пирогова Виктория ЛЫСИКОВА.
Возрастное самоопределение тесно связано с внешним видом, поэтому красота остается одним из главных объектов женских инвестиций в себя. Стать мамой после сорока? В предпенсионном возрасте поменять профессию и получить новое образование? Сегодня вряд ли этим кого-то удивишь. Сейчас основной задачей антивозрастной медицины является увеличение продолжительности жизни и повышение ее качества путем максимального сохранения функциональных возможностей организма. Речь идет не только о коррекции внешних признаков старения, но и о решении внутренних проблем.
Как определить золотую середину в применении технологий эстетической медицины? Какие современные методики способствуют максимальному восстановлению и поддержанию молодости и красоты? Каковы самые популярные мифы в бьюти-индустрии?
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- главный внештатный специалист пластический хирург Министерства здравоохранения РФ и Департамента здравоохранения г. Москвы, заведующая кафедрой пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий РНИМУ им. Н.И. Пирогова, президент Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Наталья МАНТУРОВА;
- доцент кафедры ЧЛХ РУДН, член РОПРЭХ, член Международного общества эстетических пластических хирургов (ISAPS), председатель правления Российской ассоциации женщин-пластических хирургов Ирина МАРИНИЧЕВА;
- доцент кафедры реконструктивной и пластической хирургии, косметологии и клеточных технологий РНИМУ им. Н.И. Пирогова Алиса ШАРОВА;
- акушер-гинеколог, заместитель главного врача по реабилитации Клинического госпиталя "Лапино" группы компаний "Мать и дитя" Елена СИЛАНТЬЕВА;
- заведующая кафедрой дерматовенерологии и косметологии, проректор по учебной работе Центральной государственной медицинской академии Управления делами Президента РФ Лариса КРУГЛОВА;
- профессор кафедры аллергологии и иммунологии РУДН Наталья ТАТАУРЩИКОВА;
- ассистент кафедры пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий РНИМУ им. Н.И. Пирогова Виктория ЛЫСИКОВА.
Возрастное самоопределение тесно связано с внешним видом, поэтому красота остается одним из главных объектов женских инвестиций в себя. Стать мамой после сорока? В предпенсионном возрасте поменять профессию и получить новое образование? Сегодня вряд ли этим кого-то удивишь. Сейчас основной задачей антивозрастной медицины является увеличение продолжительности жизни и повышение ее качества путем максимального сохранения функциональных возможностей организма. Речь идет не только о коррекции внешних признаков старения, но и о решении внутренних проблем.
Как определить золотую середину в применении технологий эстетической медицины? Какие современные методики способствуют максимальному восстановлению и поддержанию молодости и красоты? Каковы самые популярные мифы в бьюти-индустрии?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/