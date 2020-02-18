Омбудсмен следит за ситуацией с ребенком, которого ставили на гречку

Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело в отношении матери мальчика и ее 35-летнего сожителя, который якобы в воспитательных целях за малейшие провинности ставил своего пасынка коленями на гречневую крупу. Мужчина находится под стражей, мама мальчика – под подпиской о невыезде. Специалисты городского центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи проводят психолого-педагогическую экспертизу, по результатам которой, а также с учётом рассмотрения материалов уголовного дела, судом будет приниматься решение о возможности оставления ребёнка в семье.