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Омбудсмен следит за ситуацией с ребенком, которого ставили на гречку
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РИА Новости

Омбудсмен следит за ситуацией с ребенком, которого ставили на гречку

15:43 18.02.2020
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© Depositphotos / ulkas78Ребенок рисует на асфальте мелом
Ребенок рисует на асфальте мелом
© Depositphotos / ulkas78
Ребенок рисует на асфальте мелом. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Мальчик, которого заставляли стоять на коленях на гречке в Омской области, вместе с мамой живет в интернате, с ними работают специалисты-психологи, сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.
Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело в отношении матери мальчика и ее 35-летнего сожителя, который якобы в воспитательных целях за малейшие провинности ставил своего пасынка коленями на гречневую крупу. Мужчина находится под стражей, мама мальчика – под подпиской о невыезде. Специалисты городского центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи проводят психолого-педагогическую экспертизу, по результатам которой, а также с учётом рассмотрения материалов уголовного дела, судом будет приниматься решение о возможности оставления ребёнка в семье.
"По информации детского омбудсмена, в настоящее время мальчик вместе с мамой находится на совместном проживании в интернате, с ними работают специалисты-психологи, в том числе помогают восстановить детско-родительские отношения", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что представители детского омбудсмена с 27 по 31 января провели плановую проверку образовательных организаций Омской области, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – детских домов и интернатов, а также социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних. Там специалисты выявили многочисленные нарушения.
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