Степашин: Александровское подворье в Иерусалиме вернут России в марте

МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Александровское подворье в Иерусалиме возвратят России в начале марта, заявил председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин на прошедших в Москве "Сергиевских чтениях".

Ранее 22 января министр экологии Израиля Зеев Элькин сообщил РИА Новости, что Александровское подворье может быть передано России через 60 дней.

"В начале марта в лоно России будет возвращено Александровское подворье. В планах – Елизаветинское. Что Хрущев раздал, мы будем возвращать", - сказал Степашин.

Александровское подворье находится в Иерусалиме рядом с храмом Гроба Господня. Здание, построенное в конце XIX века, было оформлено на дом Романовых. После Революции 1917 года начался спор за право собственности.

К 2000-м годам здание Александровского подворья оказалось под управлением так называемого Православного палестинского общества (ППО), которое объявило себя преемницей дореволюционного ИППО. Российское ИППО совместно с российскими властями много лет добивалась возвращения Александровского подворья. В конце января Израиль объявил о начале процедуры передачи объекта.

Ранее Израиль передал России здание Сергеевского подворья, возведенное в 1892 году на средства Великого князя Сергия Александровича, учредителя и первого главы ИППО. В 2017 году его открыли после реставрации.