Степашин: Александровское подворье в Иерусалиме вернут России в марте

МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Александровское подворье в Иерусалиме возвратят России в начале марта, заявил председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин на прошедших в Москве "Сергиевских чтениях".
Ранее 22 января министр экологии Израиля Зеев Элькин сообщил РИА Новости, что Александровское подворье может быть передано России через 60 дней.
"В начале марта в лоно России будет возвращено Александровское подворье. В планах – Елизаветинское. Что Хрущев раздал, мы будем возвращать", - сказал Степашин.
Александровское подворье находится в Иерусалиме рядом с храмом Гроба Господня. Здание, построенное в конце XIX века, было оформлено на дом Романовых. После Революции 1917 года начался спор за право собственности.
К 2000-м годам здание Александровского подворья оказалось под управлением так называемого Православного палестинского общества (ППО), которое объявило себя преемницей дореволюционного ИППО. Российское ИППО совместно с российскими властями много лет добивалась возвращения Александровского подворья. В конце января Израиль объявил о начале процедуры передачи объекта.
Ранее Израиль передал России здание Сергеевского подворья, возведенное в 1892 году на средства Великого князя Сергия Александровича, учредителя и первого главы ИППО. В 2017 году его открыли после реставрации.
Императорское православное палестинское общество — старейшая в России научная и гуманитарная неправительственная организация, созданная указом императора Александра III в 1882 году. Общество осуществляет гуманитарную, просветительскую, миротворческую и научную миссии, направленные на сохранение духовных связей России со Святой землей, наследия Русской Палестины, укрепление русского православного присутствия в библейском регионе.