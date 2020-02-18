"Белые лебеди": Минобороны показало видео полета ракетоносцев Ту-160

Более десяти экипажей отработали полеты на малых и средних высотах, преодоление системы противовоздушной обороны противника, а также условное применение вооружения по наземным целям. Кроме того, инженерно-технический состав выполнил комплекс задач по обслуживанию Ту-160 и их подготовки к повторному вылету.