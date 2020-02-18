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"Белые лебеди": Минобороны показало видео полета ракетоносцев Ту-160
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РИА Новости

"Белые лебеди": Минобороны показало видео полета ракетоносцев Ту-160

15:42 18.02.2020 (обновлено: 15:50 18.02.2020)
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Российское Минобороны опубликовало видео с учений эскадрильи стратегических ракетоносцев Ту-160, прошедших в Саратовской области.
Более десяти экипажей отработали полеты на малых и средних высотах, преодоление системы противовоздушной обороны противника, а также условное применение вооружения по наземным целям. Кроме того, инженерно-технический состав выполнил комплекс задач по обслуживанию Ту-160 и их подготовки к повторному вылету.
На записи видно, как ракетоносцы поднимаются в небо с взлетно-посадочной полосы. Часть кадров снята из кабины пилота.
Как отмечается на сайте ведомства, маневры проходили в сложных метеоусловиях — при низкой облачности, осадках и сильных порывах ветра.
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Ту-160Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Саратовская областьБезопасность
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