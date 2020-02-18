В ЛНР не исключают повторных провокаций со стороны силовиков

Ранее ополченцы самопровозглашенной Луганской народной республики и украинские силовики обвинили друг друга в обстрелах в Донбассе, обе стороны утверждают, что противник использует запрещенное минскими соглашениями тяжелое вооружение. При этом украинские силовики заявляют о боестолкновении у линии соприкосновения. В ЛНР в свою очередь сообщают, что силовики пытались проникнуть на позиции Народной милиции, однако подорвались на минном поле.

"По оперативным данным от нашего источника, в штабе 46 бригады получена информация о том, что в ночное время планируются очередные провокации в районе населенного пункта Голубовское (под контролем ЛНР)", - заявил Осадчий журналистам.

По данным Народной милиции, резервная группа из состава 46 десантно-штурмовой бригады силовиков готова выдвинуться в зону ответственности 72 бригады ВС Украины. "По указанию командования ОТГ "Север" (ВС Украины - ред.), применение резервной группы спланировано после окончания работы в данном районе сотрудников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в темное время суток", - добавил Осадчий.