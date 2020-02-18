В ЛНР не исключают повторных провокаций со стороны силовиков

ЛУГАНСК, 18 фев- РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Яков Осадчий не исключил повторных провокаций со стороны ВС Украины в темное время суток.
Ранее ополченцы самопровозглашенной Луганской народной республики и украинские силовики обвинили друг друга в обстрелах в Донбассе, обе стороны утверждают, что противник использует запрещенное минскими соглашениями тяжелое вооружение. При этом украинские силовики заявляют о боестолкновении у линии соприкосновения. В ЛНР в свою очередь сообщают, что силовики пытались проникнуть на позиции Народной милиции, однако подорвались на минном поле.
"По оперативным данным от нашего источника, в штабе 46 бригады получена информация о том, что в ночное время планируются очередные провокации в районе населенного пункта Голубовское (под контролем ЛНР)", - заявил Осадчий журналистам.
По данным Народной милиции, резервная группа из состава 46 десантно-штурмовой бригады силовиков готова выдвинуться в зону ответственности 72 бригады ВС Украины. "По указанию командования ОТГ "Север" (ВС Украины - ред.), применение резервной группы спланировано после окончания работы в данном районе сотрудников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в темное время суток", - добавил Осадчий.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.