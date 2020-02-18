СМИ: в Дамаске один человек погиб при взрыве заминированной машины

КАИР, 18 фев – РИА Новости. Взрыв заминированного автомобиля в Дамаске унес жизнь одного человека, ранены двое, сообщило во вторник гостелевидение Сирии со ссылкой на источник в полиции города.
"Один мирный житель погиб, двое ранены в результате срабатывания взрывного устройства, заложенного в автомобиле в районе Баб-Мусалля в Дамаске", - передает телеканал Ikhbariya.
С начала февраля это уже третий теракт в сирийской столице: 7 февраля заминированный автомобиль взорвался в центральном районе Фахама, пострадал один человек. 10 февраля один человек пострадал в результате взрыва автомобиля в районе Меззе на западе города.
Ни одна террористическая группировка пока не взяла ответственность за эти взрывы.