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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-18T15:50+0300
https://ria.ru/20200218/1564927982.html
СМИ: в Дамаске один человек погиб при взрыве заминированной машины
https://cdn21.img.ria.ru/images/149429/20/1494292064_0:80:1255:786_1036x0_80_0_0_ed3ba4fc275644ea40550173a8cff5d2.jpg
РИА Новости

СМИ: в Дамаске один человек погиб при взрыве заминированной машины

15:38 18.02.2020 (обновлено: 15:50 18.02.2020)
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкМашины "Скорой помощи"
Машины Скорой помощи
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Машины "Скорой помощи". Архивное фото
КАИР, 18 фев – РИА Новости. Взрыв заминированного автомобиля в Дамаске унес жизнь одного человека, ранены двое, сообщило во вторник гостелевидение Сирии со ссылкой на источник в полиции города.
"Один мирный житель погиб, двое ранены в результате срабатывания взрывного устройства, заложенного в автомобиле в районе Баб-Мусалля в Дамаске", - передает телеканал Ikhbariya.
С начала февраля это уже третий теракт в сирийской столице: 7 февраля заминированный автомобиль взорвался в центральном районе Фахама, пострадал один человек. 10 февраля один человек пострадал в результате взрыва автомобиля в районе Меззе на западе города.
Ни одна террористическая группировка пока не взяла ответственность за эти взрывы.
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