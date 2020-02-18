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Новая международная конференция по Ливии пройдет в Риме в марте
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РИА Новости

Новая международная конференция по Ливии пройдет в Риме в марте

15:35 18.02.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкРим
Рим
© РИА Новости / Александр Вильф
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Рим. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 18 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Новая международная министерская встреча по Ливии пройдет в марте в Риме, заявил спецпредставитель Генсека ООН в Ливии Гассан Саламе.
"Первая встреча стран в продолжение берлинской конференции состоялась в Мюнхене, на полях Конференции по безопасности. Вторая встреча пройдет в марте в Риме", - сказал он на пресс-конференции.
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После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией маршала Халифы Хафтара.
В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер правящего на западе страны, в Триполи, ливийского Правительства национального согласия Файез Саррадж, и ведущий наступление на Триполи маршал Халифа Хафтар, сотрудничающий с восточноливийскими властями, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.
Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
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Обострение конфликта в ЛивииГассан СаламеПравительство национального согласия Ливии (ПНС)Файез ас-СарраджХалифа ХафтарЕвросоюзЛивияРимВ мире
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