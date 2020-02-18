Новая международная конференция по Ливии пройдет в Риме в марте

ЖЕНЕВА, 18 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Новая международная министерская встреча по Новая международная министерская встреча по Ливии пройдет в марте в Риме , заявил спецпредставитель Генсека ООН в Ливии Гассан Саламе

"Первая встреча стран в продолжение берлинской конференции состоялась в Мюнхене, на полях Конференции по безопасности. Вторая встреча пройдет в марте в Риме", - сказал он на пресс-конференции.

После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия . Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией маршала Халифы Хафтара

В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер правящего на западе страны, в Триполи, ливийского Правительства национального согласия Файез Саррадж, и ведущий наступление на Триполи маршал Халифа Хафтар, сотрудничающий с восточноливийскими властями, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.