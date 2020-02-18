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Правящая партия Турции вновь пригрозила военной операцией в Идлибе
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РИА Новости

Правящая партия Турции вновь пригрозила военной операцией в Идлибе

15:35 18.02.2020
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© AP PhotoТурецкая военная техника в провинции Идлиб
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
© AP Photo
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
АНКАРА, 18 фев – РИА Новости. Турция на переговорах с Россией в Москве настаивала на отходе сирийской армии из Идлибской зоны деэскалации, в противном случае Анкара может прибегнуть к военным действиям, заявил пресс-секретарь турецкой правящей Партии справедливости и развития Омер Челик.
"В ходе переговоров по Идлибу в Москве наша делегация четко и ясно передала противоположной стороне, что если силы режима не отойдут от границ, обозначенных в сочинском соглашении, то наши военные силы готовы (начать операцию)", - сказал Челик журналистам в Анкаре.
Первый этап российско-турецких переговоров состоялся на прошлой неделе в Анкаре на фоне эскалации напряженности на северо-западе Сирии. В состав межведомственной российской делегации вошли спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замминистра иностранных дел Сергей Вершинин, а также представители Минобороны. Турецкую делегацию на переговорах возглавляет замминистра иностранных дел Седат Онал. Второй этап переговоров прошел в Москве в понедельник и вторник.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов "Джебхат ан-Нусры"*, которая превратилась в "Хейят Тахрир аш-Шам"* . В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу она выполнила.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе.
* Запрещенные в России террористические организации
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Партия справедливости и развития (Турция)Идлиб (мухафаза)ТурцияРоссияВ мире
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