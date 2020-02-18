Правящая партия Турции вновь пригрозила военной операцией в Идлибе

АНКАРА, 18 фев – РИА Новости. Турция на переговорах с Россией в Москве настаивала на отходе сирийской армии из Идлибской зоны деэскалации, в противном случае Анкара может прибегнуть к военным действиям, заявил пресс-секретарь турецкой правящей Партии справедливости и развития Омер Челик.
"В ходе переговоров по Идлибу в Москве наша делегация четко и ясно передала противоположной стороне, что если силы режима не отойдут от границ, обозначенных в сочинском соглашении, то наши военные силы готовы (начать операцию)", - сказал Челик журналистам в Анкаре.
Первый этап российско-турецких переговоров состоялся на прошлой неделе в Анкаре на фоне эскалации напряженности на северо-западе Сирии. В состав межведомственной российской делегации вошли спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замминистра иностранных дел Сергей Вершинин, а также представители Минобороны. Турецкую делегацию на переговорах возглавляет замминистра иностранных дел Седат Онал. Второй этап переговоров прошел в Москве в понедельник и вторник.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов "Джебхат ан-Нусры"*, которая превратилась в "Хейят Тахрир аш-Шам"* . В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу она выполнила.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе.
* Запрещенные в России террористические организации
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