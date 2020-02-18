С карантинного судна в Японии на берег сойдут около 500 человек

Со ссылкой на Минздрав Японии агентство сообщило, что в основном это будут люди преклонного возраста.
Как сообщалось ранее, карантин на судне завершится с 19 февраля. К 21 февраля все пассажиры, которые не заражены новым коронавирусом, должны сойти на берег.
Всего на борту Diamond Princess, который стоит в порту Йокогамы к югу от Токио, находилось 3700 пассажиров и членов экипажа, в том числе 24 гражданина России, когда две недели назад на борту был введен карантин. Причиной стало то, что у сошедшего в Гонконге пассажира нашли коронавирус.
В результате тестов к настоящему времени на судне коронавирус выявлен у 542 человек, в том числе у 254 человек без симптомов.
Тех людей, у которых вирус не найден, начнут снимать с судна в среду, в том числе россиян. Часть из российских граждан могут в тот же день успеть вылететь на Родину, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Токио.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 72,4 тысячи человек, скончались более 1,8 тысячи человек, излечились 12,5 тысячи. По данным ВОЗ, за пределами Китая в 25 странах было выявлено 794 случая заражения COVID-2019, из них три – с летальным исходом. -0-
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса