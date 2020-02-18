С карантинного судна в Японии на берег сойдут около 500 человек

ТОКИО, 18 фев - РИА Новости. Всего около 500 человек с карантинного судна Diamond Princess в Всего около 500 человек с карантинного судна Diamond Princess в Японии сойдут на берег в среду, сообщило во вторник агентство Киодо

Со ссылкой на Минздрав Японии агентство сообщило, что в основном это будут люди преклонного возраста.

Как сообщалось ранее, карантин на судне завершится с 19 февраля. К 21 февраля все пассажиры, которые не заражены новым коронавирусом , должны сойти на берег.

Всего на борту Diamond Princess, который стоит в порту Йокогамы к югу от Токио, находилось 3700 пассажиров и членов экипажа, в том числе 24 гражданина России, когда две недели назад на борту был введен карантин. Причиной стало то, что у сошедшего в Гонконге пассажира нашли коронавирус.

В результате тестов к настоящему времени на судне коронавирус выявлен у 542 человек, в том числе у 254 человек без симптомов.

Тех людей, у которых вирус не найден, начнут снимать с судна в среду, в том числе россиян. Часть из российских граждан могут в тот же день успеть вылететь на Родину, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Токио.