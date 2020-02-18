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Госдума приняла в первом чтении проект об индексации пенсий опекунов
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РИА Новости

Госдума приняла в первом чтении проект об индексации пенсий опекунов

15:31 18.02.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, восстанавливающий индексацию пенсий для пенсионеров-опекунов.
Как пояснял ранее глава фракции ЕР Сергей Неверов, согласно действующему законодательству, пенсионеры, являющиеся опекунами, получают вознаграждение в размере порядка 3-4 тысяч рублей, однако из-за этого попадают в категорию работающих пенсионеров. В связи с этим индексация их пенсий не производится.
Президент России Владимир Путин во время встречи с главой фракции Единая Россия в Государственной думе Сергеем Неверовым
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Путин поддержит проект об индексации пенсий пенсионерам-опекунам
Законопроектом восстанавливается индексация пенсий для опекунов-пенсионеров, которые получают "заработную плату" за свою работу в качестве опекунов.
Как ранее сообщал журналистам первый зампред фракции ЕР Андрей Исаев, правительственная комиссия также дала положительное заключение на законопроект.
"Законопроектом, который был разработан по поручению президента РФ Владимира Путина, мы с 1 июля этого года устанавливаем индексацию пенсий для пенсионеров, которые являются опекунами детей и получают за это выплаты из региональных бюджетов. Мы предлагаем индексировать пенсии почти 30 тысячам граждан. Это бабушки и дедушки, которые стали опекунами своих внуков в связи с потерей ими родителей, другие граждане, взявшие ответственность за судьбу детей", - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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Андрей ИсаевГосдума РФЕдиная РоссияСергей НеверовВладимир ПутинРоссияОбщество
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