В ОНФ назвали более 750 потенциально опасных дорог в школу

"В октябре-ноябре 2019 года общественники проинспектировали более 1,8 тысячи маршрутов около 495 школ в 85 субъектах РФ. Из всех проверенных маршрутов более 750 (42%) представляют потенциальную опасность для школьников", - говорится в данных ОНФ.

Как уточнили в пресс-службе движения, на первое полугодие 2020 года запланированы работы по обустройству освещения на 191 участке около школ. Также будет установлено оборудование 88 пешеходных переходов. Строительство и ремонт тротуаров и пешеходных дорожек запланированы на 82 участках дорог. Будут установлены 75 светофоров, пешеходные ограждения установлены на 72 участках, а предупреждающие дорожные знаки - на 57 участках.