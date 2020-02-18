В ОНФ назвали более 750 потенциально опасных дорог в школу

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Более 40% дорог к школам в регионах РФ опасны для детей, чаще всего это связано с недостаточным освещением на дорогах, свидетельствуют данные мониторинга Общероссийского народного фронта (ОНФ).
"В октябре-ноябре 2019 года общественники проинспектировали более 1,8 тысячи маршрутов около 495 школ в 85 субъектах РФ. Из всех проверенных маршрутов более 750 (42%) представляют потенциальную опасность для школьников", - говорится в данных ОНФ.
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Руководитель проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог", депутат Госдумы Александр Васильев рассказал, что самая распространенная проблема на подходах к школам - это недостаточное или неисправное освещение. На втором месте - отсутствие тротуаров и дорожек, на третьем - опасные пешеходные переходы через автомобильную или железную дорогу. Кроме того, зачастую рядом с дорогами к школам есть опасные здания (гаражи, заброшенные стройки), а на самих дорогах - открытые канализационные люки. Следует установить приоритет финансирования для дорог и благоустройства территории вблизи школ, считает Васильев.
Как уточнили в пресс-службе движения, на первое полугодие 2020 года запланированы работы по обустройству освещения на 191 участке около школ. Также будет установлено оборудование 88 пешеходных переходов. Строительство и ремонт тротуаров и пешеходных дорожек запланированы на 82 участках дорог. Будут установлены 75 светофоров, пешеходные ограждения установлены на 72 участках, а предупреждающие дорожные знаки - на 57 участках.