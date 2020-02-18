Для фигуранта дела о беспорядках в Москве запросили 3,5 года колонии

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Прокурор просит 3,5 лет колонии для последнего на данный момент не осужденного фигуранта дела о беспорядках в Прокурор просит 3,5 лет колонии для последнего на данный момент не осужденного фигуранта дела о беспорядках в Москве Андрея Баршая, который на несанкционированном митинге толкнул сотрудника Росгвардии с разбега в спину, сообщили РИА Новости в Мещанском суде столицы.

"Прокурор попросила назначить наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы", - сказали в суде.

По версии следствия, студент МАИ Баршай на митинге 27 июля причинил росгвардейцу насилие, не опасное для здоровья. Как отметил прокурор, Баршай участвовал в несанкционированной акции, а затем "разбежался, сгруппировался и прыгнул" на правоохранителя, нанеся ему травму. Сам он себя виновным не считает.

Баршай оказался среди шестерых новых фигурантов, появившихся в этом деле в середине октября, всем им вменялась статья "применение насилия в отношении представителя власти". Пятерым суды уже вынесли приговоры: Егор Лесных, Эдуард Малышевский и Максим Мартинцов получили реальные сроки от 2,5 до 3 лет, Владимир Емельянов и Александр Мыльников - условные.