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2020-02-18T15:28+0300
https://ria.ru/20200218/1564927247.html
Для фигуранта дела о беспорядках в Москве запросили 3,5 года колонии
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РИА Новости

Для фигуранта дела о беспорядках в Москве запросили 3,5 года колонии

15:28 18.02.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Прокурор просит 3,5 лет колонии для последнего на данный момент не осужденного фигуранта дела о беспорядках в Москве Андрея Баршая, который на несанкционированном митинге толкнул сотрудника Росгвардии с разбега в спину, сообщили РИА Новости в Мещанском суде столицы.
"Прокурор попросила назначить наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы", - сказали в суде.
Молоток в зале судебных заседаний
Вчера, 21:00
Фигурант дела о беспорядках в Москве Баршай отказался признать вину
По версии следствия, студент МАИ Баршай на митинге 27 июля причинил росгвардейцу насилие, не опасное для здоровья. Как отметил прокурор, Баршай участвовал в несанкционированной акции, а затем "разбежался, сгруппировался и прыгнул" на правоохранителя, нанеся ему травму. Сам он себя виновным не считает.
Баршай оказался среди шестерых новых фигурантов, появившихся в этом деле в середине октября, всем им вменялась статья "применение насилия в отношении представителя власти". Пятерым суды уже вынесли приговоры: Егор Лесных, Эдуард Малышевский и Максим Мартинцов получили реальные сроки от 2,5 до 3 лет, Владимир Емельянов и Александр Мыльников - условные.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты уже осуждены, с ряда других обвинения сняли.
Самариддин Раджабов, обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Пресненском суде Москвы. 2 августа 2019
24 декабря 2019, 18:33
Суд оштрафовал участника акции 27 июля Раджабова на 100 тысяч рублей
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Московская городская думаМещанский суд г. МосквыМосковский авиационный институтМоскваОбщество
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