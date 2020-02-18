В Приангарье водителя скорой осудили за смерть роженицы

В июле 2019 года 54-летний водитель скорой помощи экстренно доставлял беременную пациентку из Качуга в больницу поселка Усть-Ордынский. На одном из участков дороги он не справился с управлением, и машина опрокинулась. Роженица погибла, фельдшер получила тяжелые травмы и была госпитализирована. Виновник ДТП с места происшествия скрылся, но был оперативно задержан сотрудниками полиции. Во время медицинского освидетельствования выяснилось, что мужчина был пьян.