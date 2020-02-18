Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-18T15:26+0300
https://ria.ru/20200218/1564926940.html
В Приангарье водителя скорой осудили за смерть роженицы
https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/82755/53/827555398_0:250:2756:1800_1036x0_80_0_0_466418a2e7b9942aa5c0a6977a7015b8.jpg
РИА Новости

В Приангарье водителя скорой осудили за смерть роженицы

15:26 18.02.2020
993
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкСудейский молоток
Судейский молоток
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
ИРКУТСК, 18 фев - РИА Новости. Водитель машины скорой помощи, по вине которого в Иркутской области погибла беременная женщина и пострадал фельдшер, приговорен судом к семи годам колонии-поселения, сообщает ГУ МВД по региону.
В июле 2019 года 54-летний водитель скорой помощи экстренно доставлял беременную пациентку из Качуга в больницу поселка Усть-Ордынский. На одном из участков дороги он не справился с управлением, и машина опрокинулась. Роженица погибла, фельдшер получила тяжелые травмы и была госпитализирована. Виновник ДТП с места происшествия скрылся, но был оперативно задержан сотрудниками полиции. Во время медицинского освидетельствования выяснилось, что мужчина был пьян.
ДТП
3 июля 2019, 14:01
Треть ДТП в России происходит из-за лобовых столкновений, заявили в ГИБДД
"Суд назначил виновнику резонансного ДТП наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права управлять транспортными средствами на два года", - говорится в сообщении.
Обвинительный приговор был вынесен по части 4 статьи 264 УК РФ.
Автомобиль скорой медицинской помощи
15 декабря 2019, 15:49
В Приангарье арестовали водителя большегруза, столкнувшегося со скорой
710242
Обсудить 2
Иркутская областьРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Кадры задержания подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях Крыма
ФСБ задержала двух подростков, готовивших теракты в Крыму
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Омске мужчина на спор обезглавил человека
Ветрогенераторы в Финляндии
В Финляндии зарегистрировали отрицательную цену на электроэнергию
Печь крематория
Сотрудница крематория рассказала о странных случаях на работе
Сотрудник таможенной службы России во время обработки посылок
Жительнице Волгограда грозит до 20 лет тюрьмы за посылку из Индии
Покупательница в отделе бытовой химии
Ученые предупредили об опасности моющих средств
Офис компании Microsoft под Парижем, Франция
Microsoft признала обновление Windows 10 опасным
Автомобиль скорой помощи у круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогама
Второй россиянин заразился коронавирусом на лайнере Diamond Princess
Цветы на двигателе лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний, потерпевшего крушение в районе города Шахтерск Донецкой области
Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17
Сотрудник полиции
В Махачкале две девушки покончили с собой из-за семейных конфликтов
Здание Международного суда ООН в Гааге
Суд в Гааге обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа
Автомобиль Следственного комитета РФ
Жительницу Анапы, убившую дочь, отправили на принудительное лечение
Офис компании Crypto AG в Штайнхаузене, Швейцария
Это провал. США попытались запретить всем то, что разрешают себе
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК и МВД проверят сообщения о пытках подростка полицейскими в Крыму
Телеведущий Дмитрий Шепелев
Телеведущий Дмитрий Шепелев сообщил об уходе с Первого канала
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:24Глава комитета Госдумы считает, что Сурков может уйти в творчество
21:19Глава "Роснефти" обсудил с Лукашенко дальнейшее сотрудничество в ТЭК
21:06Партия "За правду" хочет отменить ЕГЭ
21:04В МИД возмущены непризнанием российских паспортов у жителей Донбасса
21:00Сербские епископы осудили сожжение флага Черногории
20:59МИД обвинил США в подрыве свободы мировой торговли
20:57МИД назвал Ofcom карательным инструментом Лондона против СМИ
20:53Россия приостановит выдачу приглашений едущим на учебу китайцам
20:53Эксперт призвал не упоминать имена инициаторов нападений в школах
20:50Жителя Ленинградской области подозревают в избиении 14-летней дочери
20:47Волонтеры-музыканты будут посещать психиатрических пациентов в Москве
20:45США не контактируют с Мадуро, но получают информацию от других стран
20:40МИД прокомментировал новые санкции США по Rosneft Trading
20:36США ожидают изменения деятельности испанской Repsol по Венесуэле
20:36Спецподразделение израильской армии сфокусируется на "иранской угрозе"
20:34Россия приостановит пропуск в страну трудовых мигрантов из Китая
20:32Группа международных экспертов ВОЗ готова поехать в Ухань
20:27ВОЗ объявила статистику о передаче коронавируса от человека к человеку
20:24Суд Осло не поддержал иск норвежского бизнесмена против государства
20:23Первому независимому узбекскому театру "Ильхом" грозит закрытие
Лента новостейМолния