В Приангарье водителя скорой осудили за смерть роженицы

ИРКУТСК, 18 фев - РИА Новости. Водитель машины скорой помощи, по вине которого в Иркутской области погибла беременная женщина и пострадал фельдшер, приговорен судом к семи годам колонии-поселения, сообщает ГУ МВД по региону.
В июле 2019 года 54-летний водитель скорой помощи экстренно доставлял беременную пациентку из Качуга в больницу поселка Усть-Ордынский. На одном из участков дороги он не справился с управлением, и машина опрокинулась. Роженица погибла, фельдшер получила тяжелые травмы и была госпитализирована. Виновник ДТП с места происшествия скрылся, но был оперативно задержан сотрудниками полиции. Во время медицинского освидетельствования выяснилось, что мужчина был пьян.
"Суд назначил виновнику резонансного ДТП наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права управлять транспортными средствами на два года", - говорится в сообщении.
Обвинительный приговор был вынесен по части 4 статьи 264 УК РФ.
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