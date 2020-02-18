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Россиян среди новых заболевших коронавирусом на японском лайнере нет
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РИА Новости

Россиян среди новых заболевших коронавирусом на японском лайнере нет

15:20 18.02.2020 (обновлено: 15:33 18.02.2020)
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© REUTERS / Issei KatoКруизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
Круизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
© REUTERS / Issei Kato
ТОКИО, 18 фев - РИА Новости. Российских граждан среди новых 88 инфицированных коронавирусом на карантинном круизном судне Diamond Princess в Японии нет, сообщило журналистам посольство РФ в Токио.
"По имеющимся на данный момент данным, новых зараженных среди россиян нет", - отметили в посольстве.
Ранее дипмиссия распространила в Facebook информацию о том, что в том числе коронавирус был выявлен у находившейся на борту гражданки России, которую должны были госпитализировать.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 72,4 тысячи человек, скончались более 1,8 тысячи человек, излечились 12,5 тысячи. За пределами Китая заразились почти 700 человек, включая два случая в России.
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ТуризмНовости - ТуризмDiamond PrincessРаспространение нового коронавирусаЯпонияРоссия
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