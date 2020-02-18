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Палестинский политик оценил предложенную Трампом "сделку века"
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РИА Новости

Палестинский политик оценил предложенную Трампом "сделку века"

15:15 18.02.2020
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Произраильская позиция США способствует росту экстремистских тенденций в Израиле, заявил во вторник генеральный секретарь Фронта народной борьбы Палестины, министр социального развития автономии Ахмад Маджалани.
Выступая на Ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай", он отметил, что провозглашенная ранее американским лидером Дональдом Трампом так называемая "сделка века" противоречит международному праву.
"Позиции Израиля усилились, и все это также ведет к росту нестабильности в регионе. Американская администрация, к сожалению, занимает откровенно произраильскую позицию, что способствует усилению экстремистских тенденций в политике Израиля",- сказал Маджалани.
"Права палестинцев все больше нарушаются. Палестинцы лишаются перспектив создания собственного государства на своей территории",- отметил политик.
Сделка века Дональда Трампа: что США предложили Палестине и Израилю
3 февраля, 16:19
"Сделка века" Дональда Трампа: что США предложили Палестине и Израилю
Президент США Дональд Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу Дис в восточном пригороде Иерусалима.
Палестинцы и рад арабских стран этот план не приняли, так как он, по их мнению, лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас новый план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Вчера, 06:16
Лавров оценил "сделку века" по Израилю и Палестине
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"Сделка века" по Израилю и ПалестинеМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Дональд ТрампМахмуд АббасПалестинаСШАИзраильВ мире
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