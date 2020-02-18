Парламент Грузии утвердил нового генпрокурора, несмотря на протесты

ТБИЛИСИ, 18 фев – РИА Новости. Парламент Грузии большинством голосов утвердил на пост генерального прокурора Ираклия Шотадзе, несмотря на акции оппозиции, выступающей против его назначения.
Должность генерального прокурора стала вакантной в декабре 2019 года после того, как бывший глава ведомства Шалва Тадумадзе вступил в ряды судей Верховного суда.
"Постановление парламента о назначении Ираклия Шотадзе генпрокурором принято. Желаю ему удачи", - заявил спикер парламента Арчил Талаквадзе по итогам голосования.
В поддержку проголосовали 82 депутата, ни одного голоса против. Оппозиционные депутаты не присутствовали на голосовании. Трансляция голосования шла в прямом эфире на сайте законодательного органа.
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Парламент Грузии выбирает генерального прокурора сроком на шесть лет. Шотадзе ранее уже занимал эту должность, он ушел в отставку в 2018 году из-за громкого дела об убийстве подростков. Его имя связано со многими громкими делами. Представители властей считают, что Шотадзе успешно руководил ведомством и является профессионалом своего дела. При этом представители оппозиционных партий выражают протест против его назначения на должность генпрокурора, утверждая, что Шотадзе выполняет задания основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили.