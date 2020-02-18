Парламент Грузии утвердил нового генпрокурора, несмотря на протесты

Акция протеста оппозиции у здания парламента Грузии в Тбилиси. 18 февраля 2020

© Sputnik / Shota Nozadze Акция протеста оппозиции у здания парламента Грузии в Тбилиси. 18 февраля 2020

ТБИЛИСИ, 18 фев – РИА Новости. Парламент Парламент Грузии большинством голосов утвердил на пост генерального прокурора Ираклия Шотадзе, несмотря на акции оппозиции, выступающей против его назначения.

Должность генерального прокурора стала вакантной в декабре 2019 года после того, как бывший глава ведомства Шалва Тадумадзе вступил в ряды судей Верховного суда.

"Постановление парламента о назначении Ираклия Шотадзе генпрокурором принято. Желаю ему удачи", - заявил спикер парламента Арчил Талаквадзе по итогам голосования.

В поддержку проголосовали 82 депутата, ни одного голоса против. Оппозиционные депутаты не присутствовали на голосовании. Трансляция голосования шла в прямом эфире на сайте законодательного органа.