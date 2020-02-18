Путин поддержит проект об индексации пенсий пенсионерам-опекунам

Президент России Владимир Путин во время встречи с главой фракции "Единая Россия" в Государственной думе Сергеем Неверовым

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин согласился поддержать законопроект по индексации пенсии пенсионерам-опекунам. По словам главы фракции "Единой России" в Госдуме Сергея Неверова, документ может быть принят в весеннюю сессию.

Неверов на встрече с главой государства напомнил, что было дано поручение найти решение вопроса по пенсионерам-опекунам, по индексации их пенсий. Он отметил, что была проделана работа совместно с правительством, и такое решение найдено, законопроект подготовлен и внесен.

"Мы просили бы поддержать его, и в весеннюю сессию мы могли бы его принять и, естественно, решить этот вопрос, с которым к Вам обращались непосредственно пенсионеры-опекуны", - сказал Неверов.

"Хорошо. Это очень правильное и справедливое решение", - ответил Путин.