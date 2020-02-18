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Путин поддержит проект об индексации пенсий пенсионерам-опекунам
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РИА Новости

Путин поддержит проект об индексации пенсий пенсионерам-опекунам

15:14 18.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи с главой фракции "Единая Россия" в Государственной думе Сергеем Неверовым
Президент России Владимир Путин во время встречи с главой фракции Единая Россия в Государственной думе Сергеем Неверовым
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин согласился поддержать законопроект по индексации пенсии пенсионерам-опекунам. По словам главы фракции "Единой России" в Госдуме Сергея Неверова, документ может быть принят в весеннюю сессию.
Неверов на встрече с главой государства напомнил, что было дано поручение найти решение вопроса по пенсионерам-опекунам, по индексации их пенсий. Он отметил, что была проделана работа совместно с правительством, и такое решение найдено, законопроект подготовлен и внесен.
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"Мы просили бы поддержать его, и в весеннюю сессию мы могли бы его принять и, естественно, решить этот вопрос, с которым к Вам обращались непосредственно пенсионеры-опекуны", - сказал Неверов.
"Хорошо. Это очень правильное и справедливое решение", - ответил Путин.
Законопроект направлен на то, чтобы восстановить с 1 июля 2020 года индексацию пенсий для пенсионеров, являющихся опекунами детей и получающих за это выплаты из региональных бюджетов, уточнял ранее Неверов.
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Вчера, 23:13
В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам
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пенсииГосдума РФЕдиная РоссияВладимир ПутинРоссияОбщество
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