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Эксперт оценил вероятность перехода коронавируса на домашний скот
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РИА Новости

Эксперт оценил вероятность перехода коронавируса на домашний скот

15:07 18.02.2020
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© REUTERS / China DailyСотрудники лаборатории в китайском городе Ухань
Сотрудники лаборатории в китайском городе Ухань
© REUTERS / China Daily
Сотрудники лаборатории в китайском городе Ухань
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Вероятность перехода коронавируса на тех животных, которых используют в пищу не только в Китае, минимальна, заявил начальник Центра инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента РФ Георгий Сапронов.
"Это связано с той популяцией животных, которые находятся на территории Китая. Вероятность перехода есть, она небольшая, но она реализуется в течение многих десятилетий, а то может быть и столетий, поэтому вероятность перехода этого вируса на тех животных, которых используем в пищу мы, европейцы, она очень мала", - сказал Сапронов журналистам.
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Он добавил, что пока не определен источник этой инфекции в природе, предполагается, что это дикие животные, которые используются в национальной китайской кухне.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 72,4 тысячи человек, скончались более 1,8 тысячи человек, излечились 12,5 тысячи. За пределами Китая заразились почти 700 человек, включая два случая в России.
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