Эксперт оценил вероятность перехода коронавируса на домашний скот

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Вероятность перехода Вероятность перехода коронавируса на тех животных, которых используют в пищу не только в Китае , минимальна, заявил начальник Центра инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента РФ Георгий Сапронов.

"Это связано с той популяцией животных, которые находятся на территории Китая. Вероятность перехода есть, она небольшая, но она реализуется в течение многих десятилетий, а то может быть и столетий, поэтому вероятность перехода этого вируса на тех животных, которых используем в пищу мы, европейцы, она очень мала", - сказал Сапронов журналистам.

Он добавил, что пока не определен источник этой инфекции в природе, предполагается, что это дикие животные, которые используются в национальной китайской кухне.